كارني: الولايات المتحدة لا تفرض شروط التجارة الحرة على كندا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم /الأربعاء/، إن الولايات المتحدة لا تُملي شروط التجارة الحرة على كندا، في وقت تتواصل فيه المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وأضاف كارني أن الوفد الكندي يدرك ما تصفه واشنطن بـ"مسببات التوتر التجاري"، مشيراً إلى أن لدى كندا بدورها ملاحظات مقابلة، وأنها قدمت مقترحات مضادة يجري بحثها ضمن الإطار التفاوضي. وفق شبكة "سي.تي.في. نيوز" الكندية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت - في وقت سابق - قائمة بنقاط الخلاف، شملت القيود المفروضة على بيع المشروبات الأمريكية، وسياسات كندا للحد من النفايات البلاستيكية، إضافة إلى قواعد سوق الألبان، وبعض أنظمة المشتريات في أونتاريو وكيبيك وبريتش كولومبيا التي تستبعد الشركات الأمريكية.

وأثار وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، هذه القضايا خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، شهدت مواجهة حادة مع السيناتورة جين شاهين التي اعتبرت أن الخطاب المتوتر تجاه كندا أدى إلى تراجع السياحة القادمة من الشمال.

وأعلن كارني - هذا الأسبوع - تشكيل فريق استشاري جديد استعداداً للجولة المقبلة من المحادثات. وقال وزير التجارة دومينيك ليبلان إن المجلس سيتيح تبادل الآراء مع قطاعات اقتصادية مختلفة، مؤكداً أن الاتصالات مع الجانب الأمريكي لم تتوقف، وأن الطرفين كانا قريبين من التوصل إلى تفاهمات العام الماضي بشأن قطاعات الصلب والألمنيوم والطاقة.