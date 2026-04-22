رسميا.. تشيلسي يعلن إقالة مدربه روسينيور

أعلن نادي تشيلسي، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه ليام روسينيور؛ بعد سلسلة من النتائج الكارثية التي تركت آمال النادي اللندني في دوري أبطال أوروبا “مُعلقة بخيط رفيع”، في حين عانى أيضًا من أسوأ فترة جفاف تهديفي له منذ أكثر من قرن.

ولم يستمر “ليام روسينيور” في منصبه سوى أقل من 4 أشهر؛ بعد تعيينه في يناير، عقب رحيل “إنزو ماريسكا”؛ ليصبح أحدث ضحايا موسم تشيلسي المضطرب بعد 7 هزائم في آخر 8 مباريات في جميع المسابقات.

وجاءت إقالة ليام روسينيور؛ بعد يوم من هزيمة مُذلة بـ 3 أهداف نظيفة أمام برايتون وهوف ألبيون؛ مما سمح لنادي الساحل الجنوبي بالقفز فوق تشيلسي إلى المركز السادس في الترتيب.

ويتأخر تشيلسي الآن بـ 7 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس، والذي لديه مباراة مؤجلة.

وجاء بيان النادي: "انفصل تشيلسي اليوم عن المدرب الرئيسي ليام روسينيور"، وبالنيابة عن جميع من في نادي تشيلسي لكرة القدم، نود أن نسجل امتناننا لليام وفريقه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي".

وأضاف: "لم يكن هذا قرارًا اتخذه النادي باستخفاف، إلا أن النتائج والأداء الأخيرين قد انخفضا عن المعايير المطلوبة، ولا يزال هناك الكثير مما يمكن تحقيقه هذا الموسم".

وقال النادي: إن كالوم مكفارلين سيتولى قيادة الفريق كمدرب رئيسي مؤقت حتى نهاية الموسم.