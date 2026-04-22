ستامفورد بريدج يحتضن مباريات تشيلسي للسيدات في خطوة تاريخية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، خوض جميع مبارياته للكرة النسائية بالبريميرليج على ملعب "ستامفورد بريدج"، اعتبارًا من الموسم المقبل في خطوة تحاكي ما قامت به أندية إنجليزية أخرى.

وينضم تشيلسي، بطل الدوري الإنجليزي للسيدات ثماني مرات، إلى أندية مثل أرسنال وأستون فيلا وليستر سيتي، التي تستضيف فرقها النسائية جميع مبارياتها على ملعب الفريق الأول للرجال.

ويلعب فريق تشيلسي للسيدات على ملعب (كينجز ميدو) منذ عام 2017، ولم يكن ستامفورد بريدج يستضيف سوى عدد محدود من المباريات، من بينها مواجهات في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي أن ملعب كينجز ميدو سيُخصص لمباريات الأكاديمية اعتبارًا من الموسم المقبل.

وتبلغ سعة ملعب كينجز ميدو 4850 متفرجا، ويستضيف حاليا الفريق الأول للسيدات وفريق تحت 21 عاما، في حين يتسع ملعب ستامفورد بريدج لنحو 41 ألف مشجع.

وفي رسالة مفتوحة إلى الجماهير، وصفت لاعبات تشيلسي هذه الخطوة بأنها عاطفية، لكنها بالغة الأهمية لمسيرة النادي.

وكتبن: "مغادرتنا كينجز ميدو بعد تسع سنوات أمر حلو ومر، فهو المكان الذي صنعت فيه نجمات تشيلسي إرثهن".

وأضافن: "لكن، كما كان الحال عند مغادرتنا ويتشيف بارك، تبدأ حقبة جديدة، ويوفر ستامفورد بريدج المسرح الذي يستحقه هذا الفريق".

وأكدت اللاعبات أن الانتقال لن يؤثر على طموحاتهن، قائلات: "هذا فصل جديد، لكن طموحنا يبقى كما هو، نريد الفوز، ونريد رفع المزيد من الألقاب، ونريد صناعة المزيد من التاريخ".

وختمن: "هذا ما فعله تشيلسي دائما، وسنواصل هذا الإرث ومشجعونا إلى جانبنا في ستامفورد بريدج".