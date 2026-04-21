برايتون ضد تشيلسي.. ديلاب يقود هجوم البلوز في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة برايتون، مساء اليوم، على ملعب “أمريكان إكسبريس”، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: سانشيز

وفي خط الدفاع: جوستو – فوفانا – تشالوباه – هاتو – كوكوريلا

وفي خط الوسط: كايسيدو – لافيا – إنزو فيرنانديز (قائدًا)

وفي الهجوم: نيتو – ديلاپ

وكان تشيلسي تلقى خسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن الجولة الـ33 من المسابقة.

ويدخل البلوز مواجهة الليلة بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات خارج الديار، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 48 نقطة من 33 مباراة، بعد تحقيق 13 انتصارًا و9 تعادلات مقابل 11 هزيمة، وسط طموحات بالاقتراب من المربع الذهبي.

في المقابل، يدخل برايتون اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 47 نقطة من نفس عدد المباريات، بعدما حقق 12 فوزًا و11 تعادلًا مقابل 10 هزائم، في ظل سعيه لتحسين موقعه في جدول الترتيب قبل نهاية الموسم.

ويعتمد برايتون على عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس مباشر، في ظل تقارب النقاط والرغبة المشتركة في إنهاء الموسم ضمن المراكز المتقدمة.