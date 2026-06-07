نائب الشيوخ: أول مركز للمحاكاة الطبية في مصر خطوة تاريخية لبناء جيل طبي بمعايير عالمية

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن استعراض مشروع "مركز النيل الوطني للتميز في التعليم الطبي" كأول مركز مصري للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الطبي وفق أحدث المعايير الدولية.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذا المشروع يمثل خطوة تاريخية نحو إعداد كوادر طبية مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع مختلف التحديات الطبية، من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات المحاكاة والتدريب المتقدمة التي تطبقها كبرى المؤسسات الطبية العالمية.

الاستثمار في تأهيل العنصر البشري لا يقل أهمية عن تطوير المستشفيات

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الاستثمار في تأهيل العنصر البشري لا يقل أهمية عن تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، بل يعد الضمانة الحقيقية لاستدامة التطوير وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في التعليم الطبي والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي، بما يدعم مستهدفات الجمهورية الجديدة في بناء نظام صحي حديث ومتكامل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.