فيفا تطرح دفعة جديدة من تذاكر مونديال 2026 غدًا ضمن المرحلة الأخيرة للبيع

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طرح دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم 2026، وذلك غدًا الأربعاء 22 أبريل، ضمن المرحلة الأخيرة من عمليات البيع، والتي تُعد الأكبر قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

ومن المقرر أن تبدأ عملية البيع في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عبر الموقع الرسمي FIFA.com/tickets، بنظام أسبقية الحجز، مع إتاحة تذاكر جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات.

وتشمل الدفعة الجديدة فئات التذاكر من الأولى إلى الثالثة، بالإضافة إلى المقاعد الأمامية، وفقًا لتوافر كل مباراة، مع استمرار طرح التذاكر بشكل دوري حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو.

وأوضح “فيفا” أنه سيتم تطبيق نظام الطوابير الرقمية عند زيادة الضغط على الموقع، لضمان تجربة استخدام أكثر سلاسة، حيث يمكن للمشجعين اختيار المباريات والمقاعد مباشرة عبر خريطة الملاعب أو من خلال خيار “أفضل مقعد”، مع إتمام الشراء إلكترونيًا واستلام التأكيد فورًا.

وشدد الاتحاد الدولي على أن منصته الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق للحصول على التذاكر، مع تفعيل سوق إعادة البيع الرسمي الذي يتيح إعادة بيع التذاكر بشكل آمن وقانوني وفق اللوائح المنظمة.

كما أشار إلى توفر باقات الضيافة عبر منصة FIFA.com/hospitality بالتعاون مع شركة “On Location”، والتي تقدم تجربة متكاملة للمشجعين يوم المباراة إلى جانب التذاكر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، ما يجعلها الأكبر من حيث عدد الفرق والمباريات، وسط توقعات بتجاوز الأرقام القياسية للحضور الجماهيري المسجلة في النسخ السابقة.

وأكد “فيفا” أن التذاكر لا تضمن دخول الدول المستضيفة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يتعين على الجماهير استكمال إجراءات السفر والتأشيرات لكل دولة على حدة، مع التوصية بالتقديم المبكر لتفادي أي تأخير.

واختتم الاتحاد الدولي بالتأكيد على أن جميع مبيعات التذاكر نهائية، في إطار سياسة تهدف إلى ضمان الشفافية وتنظيم عملية الحضور، مشيرًا إلى أن عائدات البطولة تُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم عالميًا.