سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر

شهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التغييرات المتسارعة داخل فريقها الحكومي، بين استقالات مفاجئة وإقالات مباشرة، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول استقرار الطاقم التنفيذي في البيت الأبيض وطبيعة إدارة الملفات الحساسة.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية متداولة، غادر وزير البحرية الأمريكي جون فيلان منصبه بشكل مفاجئ دون إعلان أسباب واضحة، في خطوة أثارت جدلًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسة الدفاعية الأمريكية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة العمل لوري تشافيز استقالتها عقب توجيه اتهامات تتعلق بسوء استخدام السلطة، وهو ما اعتُبر ضربة جديدة لصورة الإدارة، التي تواجه انتقادات متكررة بشأن معايير اختيار المسؤولين ومتابعة أدائهم.

كما كشفت مصادر أن وزير العدل الأمريكي بام بوندي كان قد أبلغ في وقت سابق بنيته الاستقالة، في مؤشر إضافي على حالة عدم الاستقرار داخل الفريق الحكومي، وتزايد الضغوط السياسية والإعلامية على عدد من أعضائه.

ولم تقتصر التغييرات على الاستقالات، إذ سبق أن أعلن في مارس الماضي عن إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في خطوة تعكس توجهًا أكثر حزمًا في التعامل مع المسؤولين داخل الإدارة، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن والسياسة الداخلية.

ويرى محللون للمشهد الأمريكي أن هذا التتابع في خروج المسؤولين، سواء بالاستقالة أو الإقالة، يعكس نمطًا إداريًا يتسم بسرعة التغيير وارتفاع سقف التوقعات، إلى جانب ضغوط العمل في بيئة سياسية معقدة تتداخل فيها التحديات الداخلية مع الملفات الخارجية.

كما أشاروا إلى أن تكرار هذه الحالات قد يؤثر على استمرارية السياسات الحكومية، ويخلق فجوات في إدارة بعض القطاعات الحيوية، خاصة في ظل الحاجة إلى استقرار مؤسسي لضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة.

في المقابل، يؤكد مؤيدو الإدارة أن هذه التغييرات تعكس حرصًا على تصحيح المسار وتعزيز الكفاءة داخل الحكومة، معتبرين أن استبدال المسؤولين غير القادرين على تحقيق الأهداف يمثل جزءًا من عملية إصلاح إداري مستمرة.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق التوازن بين الحسم في اتخاذ القرارات والحفاظ على استقرار فريقها التنفيذي، في وقت تتزايد فيه التحديات على المستويين الداخلي والدولي.

وتعكس هذه التحولات طبيعة المرحلة السياسية الراهنة في واشنطن، حيث تتقاطع الضغوط الإعلامية مع الحسابات السياسية، ما يجعل من استقرار المناصب الحكومية عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الأداء العام للإدارة.