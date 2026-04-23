الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر

ترامب
ترامب
شهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التغييرات المتسارعة داخل فريقها الحكومي، بين استقالات مفاجئة وإقالات مباشرة، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول استقرار الطاقم التنفيذي في البيت الأبيض وطبيعة إدارة الملفات الحساسة.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية متداولة، غادر وزير البحرية الأمريكي جون فيلان منصبه بشكل مفاجئ دون إعلان أسباب واضحة، في خطوة أثارت جدلًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسة الدفاعية الأمريكية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة العمل لوري تشافيز استقالتها عقب توجيه اتهامات تتعلق بسوء استخدام السلطة، وهو ما اعتُبر ضربة جديدة لصورة الإدارة، التي تواجه انتقادات متكررة بشأن معايير اختيار المسؤولين ومتابعة أدائهم.

كما كشفت مصادر أن وزير العدل الأمريكي بام بوندي كان قد أبلغ في وقت سابق بنيته الاستقالة، في مؤشر إضافي على حالة عدم الاستقرار داخل الفريق الحكومي، وتزايد الضغوط السياسية والإعلامية على عدد من أعضائه.

ولم تقتصر التغييرات على الاستقالات، إذ سبق أن أعلن في مارس الماضي عن إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في خطوة تعكس توجهًا أكثر حزمًا في التعامل مع المسؤولين داخل الإدارة، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن والسياسة الداخلية.

ويرى محللون للمشهد الأمريكي أن هذا التتابع في خروج المسؤولين، سواء بالاستقالة أو الإقالة، يعكس نمطًا إداريًا يتسم بسرعة التغيير وارتفاع سقف التوقعات، إلى جانب ضغوط العمل في بيئة سياسية معقدة تتداخل فيها التحديات الداخلية مع الملفات الخارجية.

كما أشاروا إلى أن تكرار هذه الحالات قد يؤثر على استمرارية السياسات الحكومية، ويخلق فجوات في إدارة بعض القطاعات الحيوية، خاصة في ظل الحاجة إلى استقرار مؤسسي لضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة.

في المقابل، يؤكد مؤيدو الإدارة أن هذه التغييرات تعكس حرصًا على تصحيح المسار وتعزيز الكفاءة داخل الحكومة، معتبرين أن استبدال المسؤولين غير القادرين على تحقيق الأهداف يمثل جزءًا من عملية إصلاح إداري مستمرة.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق التوازن بين الحسم في اتخاذ القرارات والحفاظ على استقرار فريقها التنفيذي، في وقت تتزايد فيه التحديات على المستويين الداخلي والدولي.

وتعكس هذه التحولات طبيعة المرحلة السياسية الراهنة في واشنطن، حيث تتقاطع الضغوط الإعلامية مع الحسابات السياسية، ما يجعل من استقرار المناصب الحكومية عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الأداء العام للإدارة.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض وزير البحرية الأمريكي جون فيلان وزيرة العمل لوري تشافيز بام بوندي إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

ترشيحاتنا

كومباني

ما بعد جوارديولا.. مانشستر سيتي يجهز وريث العرش وكومباني على رأس القائمة

ستات مرسى علم فى يصنعن تجربة سياحية بطعم مصر الأصيل

فرن بلدي وطبق بليلة.. ستات مرسى علم يصنعن تجربة سياحية بطعم مصر الأصيل.. أم حمادة: بحب تراث بلدي.. والخبراء: هذا ما يبحث عنه السائح

الإسكان

شقق الإسكان 2026.. الشروط والأسعار وطريقة التقديم الإلكتروني

بالصور

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن
طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن
طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد