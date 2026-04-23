إبراهيم عادل: أرفض وصفي بـ"صلاح جديد".. وأسرتي تشجع هذا النادي
البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت
نواب لـ”صدى البلد”: تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة تلبية طلبات المواطنين في إطار القوانين المنظمة للعمل

الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، ٣٢٠ من مواطني محافظة الإسماعيلية ، في اللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين، للاستماع إلى شكاوى وطلبات أبناء محافظة الإسماعيلية والعمل على إيجاد حلول عملية لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين و فتح قنوات جديدة للاستماع لشكاوي المواطنين.

و استهل "حسب الله" اللقاء قائلا ، "حق كل مواطن اسماعيلي المطالبة بحقوقه بكل عزه و كرامة، و لا أقبل ان اري مواطن على أرض الإسماعيلية منكسرا، و واجبي تلبية كافة الطلبات المشروعة لمواطني المحافظة، و الحفاظ على حقوقهم".

مؤكدًا علي مواصلة استقباله للمواطنين و حل مشكلاتهم، و أعطاء أولوية مطلقة للاستماع لشكاوي مواطني الإسماعيلية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن كل طلب يتم عرضه على الجهة المختصة لفحصه بدقة وإعداد الرأي بشأنه، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب فى اطار القانون.

وتنوعت الطلبات التي تقدم بها المواطنين، ما بين مشكلات متعلقة بالمرافق والخدمات العامة ، طلبات تقنين أوضاع و تصالح على مخالفات البناء، استخراج تراخيص، ايجاد فرص للعمل إلى جانب بعض الحالات الإنسانية، و وجّه محافظ الإسماعيلية بسرعة دراسة كل حالة على حدي، وإعداد مذكرة تفصيلية بشأنها مع تحديد الموقف الخاص بكل طلب وفقا لأحكام القانون.

كما شدد "حسب الله" على ضرورة الالتزام بسرعة الرد على المواطنين، وعدم تأجيل أي طلب مستوفٍ للشروط طبقًا لأحكام القانون، مؤكدًا علي استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي، لضمان المتابعة المنتظمة لكافة طلبات و شكاوى المواطن الإسماعيلي.

واختتم محافظ الإسماعيلية اللقاء ، بالتأكيد على أن التعامل المنظم مع الطلبات وتحقيق العدالة بين كافة المواطنين، يمثلان ركيزة أساسية في إدارة العمل داخل محافظة الإسماعيلية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لما تم عرضه خلال اللقاء لضمان سرعة الاستجابة.

و في نهاية اللقاء، عقد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة الحاضرين ، لمراجعة آليات العمل و إجراءات التعامل مع طلبات المواطنين، لتحقيق أقصى استفادة ممكنه من اللقاء لخدمة مواطني الإسماعيلية، موجهًا بسرعة تلبية طلبات المواطنين في إطار القوانين المنظمة للعمل

و من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه اللقاءات ، التي تتيح لهم عرض مطالبهم بشكل مباشر علي محافظ الإسماعيلية، مؤكدين أنها تسهم في تسريع حل المشكلات وتعكس اهتمامًا حقيقيًا بقضاياهم.

و الجدير ذكره، ان محافظ الإسماعيلية يتابع  اللقاءات الجماهيرية التي تقام علي مستوي جميع المراكز و الأحياء، فى نفس التوقيت من كل أسبوع ، و يوجه بالمتابعة الدقيقة لكل شكوى، بما يضمن سرعة حلها وتحقيق استجابة فعّالة لمطالب المواطنين.

