الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد حادث إطلاق النار في مضيق هرمز .. النفط يتجاوز ال 100 دولار مجدداً

ارتفاع أسعار النفط مجدداً اليوم الأربعاء
ارتفاع أسعار النفط مجدداً اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل ليعوض خسائره السابقة في الجلسة، وذلك عقب ورود أنباء عن إطلاق النار على ثلاث سفن حاويات على الأقل في مضيق ‌هرمز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.59 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 100.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 91.18 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء، وذلك وفقاً ل "رويترز".

وقالت مصادر في قطاع الأمن البحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ثلاث سفن حاويات على الأقل تعرضوا لإطلاق نار في مضيق هرمز اليوم الأربعاء.

وفرضت إيران قيودا على ⁠السفن التي تعبر المضيق، ردا على القصف الأمريكي والإسرائيلي للبلاد وعلى الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، قبل ساعات فقط من انتهائه، للسماح بمواصلة المحادثات الرامية لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف وعصفت بالاقتصاد العالمي.

وبدا إعلان ترامب أحادي، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إيران، أو إسرائيل حليفة واشنطن، ستوافقان على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أسبوعين.

ولم يصدر تعليق بعد من كبار القادة الإيرانيين على قرار ترامب.

وفي أوروبا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ‌إن خط ⁠أنابيب النفط (دروجبا) الذي ينقل النفط الروسي إلى القارة جاهز لاستئناف العمل، لكن ثلاثة مصادر في القطاع قالت إن روسيا تستعد لوقف صادرات النفط من قازاخستان إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب اعتبارا من أول مايو.


وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر في ⁠السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد ارتفاعها لثلاثة أسابيع، وانخفضت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأشارت توقعات المحللين إلى ⁠انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل.

وقال محللو شركة بي.في.إم "إذا أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عمليات السحب، وظلت الصادرات الأمريكية الأسبوعية ⁠من النفط الخام والمنتجات المكررة قوية، فإن ذلك سيعد تأكيدا على أن المستهلكين في أوروبا والشرق الأقصى يسعون جاهدين لتأمين إمدادات النفط من أي مكان وفي أي وقت وبكل وسيلة ممكنة".

بملابس كاجوال.. إلهام شاهين تتجول في شوارع فلوريدا

بملابس كاجوال..إلهام شاهين تتجول فى شوارع ى شوارع فلوريدا
بملابس كاجوال..إلهام شاهين تتجول فى شوارع ى شوارع فلوريدا
بملابس كاجوال..إلهام شاهين تتجول فى شوارع ى شوارع فلوريدا

بتاكلها كل يوم من غير ما تحس.. أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق

أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق
أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق
أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق

لوك كاجوال.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

