بعد قفزة برميل النفط.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار البنزين والسولار بشكل يومي لأنه من أهم العوامل المؤثرة على الحياة اليومية وميزانية الأسرة ، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواصلات وتكلفة السلع الغذائية والخدمات.

وأسعار النفط من أهم العوامل المؤثرة على أسعار البنزين والسولار وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم بشكل كبير مع استمرار التحركات وسط ترقب الأسواق لما قد تشهده الأيام المقبلة من مستجدات في سوق الطاقة العالمي.

ارتفعت أسعار النفط بقوة لأكثر من 5% اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 وسط زيادة المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن احتجزت واشنطن سفينة شحن إيرانية بالتزامن مع استمرار توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 5.08 دولار، أو ما يعادل 5.62%، لتصل إلى 95.46 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.01 دولار أو 5.97%، ليبلغ 88.86 دولار للبرميل.

أسعار البنزين والسولار اليوم

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 استقرارا بعد أن أعلنت وزارة البترول زيادة الأسعار في مارس الماضي واستمرار العمل بالتسعيرة الرسمية داخل جميع محطات وقود السيارات.

وتتابع وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية الأسواق، لضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المحددة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق لحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.

وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين في شهر مارس الماضي، بعد الأزمة الاقتصادية التي حدثت بسبب الحرب مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية .

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

يتابع المواطنون أيضًا عن أسعار اسطوانة البوتاجاز والتي جاءت على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

نفت وزارة البترول زيادة أسعار البنزين والسولار بعد أن انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة .

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.