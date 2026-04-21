الخارجية الصينية: نأمل عودة العبور لطبيعته بمضيق هرمز في أقرب وقت

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الخارجية الصينية، قالت نأمل عودة العبور لطبيعته بمضيق هرمز في أقرب وقت.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية، أننا نأمل أن تحافظ الأطراف المعنية على زخم محادثات وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط، وأن اعتراض الولايات المتحدة سفينة إيرانية يزيد من حدة التوتر.

عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير يكشف آخر التطورات في مضيق هرمز، في سط حالة من الغموض والتذبذب الحاد في المواقف السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة.



وأوضح التقرير أن هذا التوتر المستمر ينعكس بشكل مباشر على حركة الملاحة في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا، ما يجعله بؤرة حساسة لأي تصعيد إقليمي أو دولي.

ارتباك في حركة السفن والبيانات الملاحية

أشار التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار ظهرت بوضوح في بيانات تتبع السفن، حيث تباينت الحركة بين نشاط مكثف في بعض الفترات وتراجع ملحوظ في فترات أخرى. وجاء ذلك عقب إعلان إيران فتح المضيق، إلا أن بعض الناقلات عادت لتغيير مساراتها أو التراجع عن العبور، في مؤشر على استمرار القلق لدى شركات الشحن الدولية.

فتح مؤقت أعقبه تشديد جديد

وبعد نحو 50 يومًا من القيود والإغلاق الجزئي، أعلنت إيران إعادة فتح المضيق بالكامل أمام السفن التجارية، بالتزامن مع دخول هدنة مؤقتة حيز التنفيذ. واعتُبرت هذه الخطوة محاولة لخفض حدة التوتر وضمان استمرار تدفق النفط.

لكن هذا الانفراج لم يستمر طويلًا، إذ أفادت تقارير بعودة القيود المشددة، مع اتهامات إيرانية لواشنطن بانتهاك التفاهمات المرتبطة بإعادة فتح المضيق، إلى جانب تأكيد طهران أن الممر يخضع لرقابة صارمة من قبل قواتها المسلحة.

تمسك أمريكي بسياسة الضغط

في المقابل، واصل دونالد ترامب التمسك بسياسة الضغط، مؤكدًا استمرار الحصار البحري، ومهددًا بعدم تمديد وقف إطلاق النار. وتزيد هذه التصريحات من حالة الضبابية بشأن مستقبل الملاحة في المضيق، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة دائمة.

مستقبل غير واضح لممر حيوي عالميًا

تعكس هذه التطورات مشهدًا معقدًا في مضيق هرمز، حيث تتداخل الحسابات السياسية مع المصالح الاقتصادية العالمية، ما يجعل أي تحرك في هذا الممر الحيوي محط أنظار الأسواق والدول على حد سواء، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تهدئة أو تصعيد جديد.



