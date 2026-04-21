الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

70% من الدرجة.. شرط نجاح طلاب المدارس في امتحان الدين هذا العام

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مادة التربية الدينية هذا العام مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية بجميع المرحل التعليمية وفقا للمحتوى والدرجات المقررة لها بكل مرحلة 

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2025

وعلى جانب آخر ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

التعليم تحذر : هؤلاء التلاميذ لن ينقلوا للصف الأعلى

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يشترط حضور التلاميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين وأداء التقييم المبدئي والنهائي ، مشددةً على أنه في حالة عدم حضور أي التلميذ هذه النسبة وعدم اجتيازه للتقييم النهائي لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة

وكانت قد بدأت المدارس أمس الاثنين 20 ابريل 2026 ، عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 .

جاء ذلك تنفيذاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي قررت أن يكون موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 ، من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

جدير بالذكر أنه بناءا على القرار الوزاري 136 لسنة 2024 والخاص بنظام الدراسة والتقييم لتلاميذ المرحلة البدائية وتطبق المادة الرابعة لنظام التقييم بالصفين الأول والثاني الابتدائي ،ويقوم نظام التقييم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلاميذ عن طريق المهام الفردية والجماعية بأنواعها (التحريرية - الشفهية - المهارية)
 

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه من لم يجتز من التلاميذ لهذه التقييمات  سيطبق عليهم مباشرة البرنامج العلاجي لتمكينهم من اجتياز التقييم النهائي من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم ، ويتم اخطار أولياء الأمور بموعد التقييم النهائي والتعليمات

كما شددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التربوية والقانونية لضبط حضور التلاميذ طوال أيام الدراسة والتنبيه على أولياء الأمور بضبط الحضور بقية أيام الفصل الدراسي لاستكمال التقييمات الوزارية ويتم تحقيق مبدأ المحاسبية على المقصرين


 

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي يكتب: علام

