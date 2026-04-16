قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: بدء البرنامج العلاجي لوحدات الجدارات المهنية بالمدارس الفنية ..18 ابريل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة استكمالا لإجراءات أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية بمدارس التعليم الفني ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) تمثلت فيما يلي :

  •  إخطار المدارس الفنية بالمديريات التعليمية بموعد تطبيق البرنامج العلاجي لوحدات البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات في الفترة من السبت 18 ابريل إلى الثلاثاء 28 ابريل
  •  يتم تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الثانية اعتبارا من الخميس الموافق 30 ابريل 2026 حتى الأربعاء الموافق 6 مايو 2026
  •  موافاة المديريات التعليمية بكشوف أسماء المحققين الخارجيين 
  • استلام تقارير التحقق الخارجي من المحققين كما هو متبع في زيارة التحقق الأولى
  •  ارسال نسخة من نتيجة التحقق للصف الثالث المعتمدة من أول يوم زيارة التحقق لسرعة تحديد الطلاب المستحقين لدخول التقييم النهائي بالدور الأول 2026 إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة
  •  ارسال نسخة معتمدة من نتيجة التحقق الخارجي إلى رئيس لجنة إدارة التقييم والتحقق بالنوعية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي )

وعلى جانب آخر ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) نظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج، بما يعكس الشكل الفعلي لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، ويضمن جاهزية الطلاب بصورة كاملة .

رابط  النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026

يمكن الوصول إلى رابط  النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط هنا

ائتلاف معلمي مصر يشيد بقرار التعليم

وفي هذا الإطار ، أشادت رحاب سامي عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف معلمي مصر بمبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي تم خلالها إطلاق نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت” على المكتبة الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم تفيد طلاب “التجاري والصناعي والفندقي والزراعي” نظامي ثلاث وخمس سنوات عام وجدارات لأول مرة .

وقالت رحاب سامي : سبق وأن ناشد إئتلاف معلمي مصر وزارة التعليم ، بتفعيل موقع التعليم الفني أسوة بموقع التعليم العام ، وتوفير نماذج الإمتحانات والمادة التعليمية الخاصة بطلاب التعليم الفني أسوة بما يتم مع طلاب التعليم العام ، مشيرةً إلى أن طلاب التعليم الفني كانوا يعانون من عدم توفر نماذج إسترشادية صادرة من وزارة التربية والتعليم الفني .

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

