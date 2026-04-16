التعليم: امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، شددت خلالها على ضرورة أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 من الكتاب المدرسي ، وكتيب التقييمات وتقيس نواتج التعليم لدى الطلاب

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليماتها الصادرة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 على ضرورة الإلتزام بما ورد بمواصفات الورقة الامتحانية المرسلة لمديري مديريات التربية والتعليم عن الفصل الدراسي الأول واستمرار تلك المواصفات دون تغيير

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026

من جانبها ، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات رسمية تنص على تعديل و تغيير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لطلاب المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه حتى الآن تقرر الإلتزام بـ موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 المعلن رسمياً في الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

موعد امتحانات اخر العام 2026 لصفوف النقل

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات اخر العام 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026