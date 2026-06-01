المنتخب العراقي يعلن قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم 2026

أعلن الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق، اليوم "الإثنين"، عن تشكيلة لاعبيه النهائية المقرر أن يشارك بهم في كأس العالم FIFA 2026™.
ويلعب العراق في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج.
وفيما يلي التشكيلة المكونة من 26 لاعباً:
حراس المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب.
المدافعون: آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، حسين علي، مصطفى سعدون، فرانس بطرس
لاعبو الوسط: زيد إسماعيل، زيدان إقبال، أيمار شير، أمير العماري، كيفن يعقوب، إبراهيم بايش، ماركو فرج، يوسف الأمين، أحمد قاسم، علي جاسم
المهاجمون: مهند علي، أيمن حسين، علي الحمادي، علي يوسف