مرسيدس وبورش وBMW‏.. مزاد سيارات جديد لجمارك بورسعيد ‏

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع السيارات والسلع الاستهلاكية والمعدات الصناعية والإلكترونيات التابعة لمالية بورسعيد، وذلك يوم الخميس 30 ابريل الجاري.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.

وتضم جلسة المزاد العلني سيارات مرسيدس و بورش و BMW و كيا وهيونداي وفورد و رانج روفر ولاندروفر وشيفروليه وفولكس فاجن وأودي ولينكولن وهامر وكرايسلر ودايو

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.