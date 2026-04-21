للمشاوير الخفيفة.. عربية سيدان بـ 30 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة فيات 128 موديل 1980 ‏.

وتاتي السيارة فيات 128 موديل 1980، بمحرك 1100 سي سي، 4 سلندر، يولد قوة تصل إلى 55 حصان، مع ناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 4 سرعات. وتعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 135 كم/ساعة، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي جدا.

يبلغ طول السيارة فيات 128 موديل 1980، حوالي 3.85 متر وعرضها 1.59 متر، وتتميز بوزن خفيف يتراوح بين 750 إلى 810 كجم، تصميمها الخارجي سيدان كلاسيكي بأربعة أبواب، وتوفر مساحة داخلية جيدة مقارنة بحجمها الخارجي بفضل وضعية المحرك العرضية التي وفرت مساحة في المقصورة.

وتعتمد السيارة فيات 128 موديل 1980، على نظام تعليق مستقل للأربعة عجلات، مما يمنحها ثبات مقبول وراحة في القيادة، أما نظام الفرامل فيتكون من ديسكات (أقراص) في الأمام وطنابير (أسطوانات) في الخلف، وتشتهر بسهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها بأسعار زهيدة.

وعن سعر السيارة فيات 128 موديل 1980‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 30 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎