الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

للمشاوير الخفيفة.. عربية سيدان بـ 30 ألف جنيه

فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة فيات 128 موديل 1980 ‏.

وتاتي السيارة فيات 128 موديل 1980، بمحرك 1100 سي سي، 4 سلندر، يولد قوة تصل إلى 55 حصان، مع ناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 4 سرعات. وتعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 135 كم/ساعة، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي جدا.

يبلغ طول السيارة فيات 128 موديل 1980، حوالي 3.85 متر وعرضها 1.59 متر، وتتميز بوزن خفيف يتراوح بين 750 إلى 810 كجم، تصميمها الخارجي سيدان كلاسيكي بأربعة أبواب، وتوفر مساحة داخلية جيدة مقارنة بحجمها الخارجي بفضل وضعية المحرك العرضية التي وفرت مساحة في المقصورة.

وتعتمد السيارة فيات 128 موديل 1980، على نظام تعليق مستقل للأربعة عجلات، مما يمنحها ثبات مقبول وراحة في القيادة، أما نظام الفرامل فيتكون من ديسكات (أقراص) في الأمام وطنابير (أسطوانات) في الخلف، وتشتهر بسهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها بأسعار زهيدة.

وعن سعر السيارة فيات 128 موديل 1980‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 30 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى في مصر رسميًا

زين الدين زيدان

عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

الهواتف البسيطة

نمو مفاجئ في سوق الهواتف البسيطة على حساب السمارت فون .. ما السر؟

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد