الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرسيدس تكشف الستار عن C-Class موديل 2027الجديدة كلياً.. بتقنيات كهربائية

صبري طلبه

كشفت مرسيدس عن الجيل الجديد كليًا من C-Class موديل 2027، حيث يأتي الطراز الجديد برؤية مختلفة تعتمد على منظومة كهربائية بالكامل، مع تركيز على تقديم تجربة قيادة متطورة تجمع بين الأداء والتقنيات الرقمية المتطورة، إلى جانب الفخامة.

تصميم C-Class موديل 2027 

يحمل الشكل الخارجي للسيارة C-Class موديل 2027 لغة تصميم حديثة تعتمد على خطوط انسيابية ومقدمة حادة، وتظهر المصابيح الأمامية بتقنية LED بتصميم حاد يحمل توقيعًا ضوئيًا داخل نجمة مرسيدس، كما تتكامل هذه العناصر مع عجلات ذات طابع رياضي ولمسات تصميمية مثل مقابض الأبواب المخفية، إلى جانب شبكة أمامية تعبر عن التوجه العصري للسيارة من الفئة الكهربائية.

محرك مرسيدس C-Class موديل 2027

تعتمد مرسيدس C-Class الجديدة على نظام دفع كهربائي مكون من محركين يوفران قوة إجمالية تصل إلى 482 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، وتستمد هذه المنظومة طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة 94.5 كيلوواط ساعة، ما يمنح السيارة قدرة على قطع مسافة تصل إلى 762 كيلومترًا في الشحنة الواحدة. 

زمن الشحن والتسارع 

تدعم السيارة نظام شحن سريع بقدرة تصل إلى 330 كيلوواط، ما يتيح استعادة مدى يصل إلى 325 كيلومترًا خلال نحو 10 دقائق فقط، تعكس الأرقام الخاصة بنسبة مرسيدس الجديدة قدرة السيارة على تقديم أداء مميز، حيث يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 4.1 ثانية فقط.

تجهيزات مرسيدس C-Class موديل 2027 

تتبنى المقصورة مفهومًا رقميًا متقدمًا، يتصدره نظام عرض هايبر سكرين الممتد بقياس 39.1 بوصة، والذي يجمع بين وظائف الترفيه والتحكم في إعدادات السيارة ضمن واجهة واحدة، كما تشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية بكسوة فاخرة تدعم التدفئة والتبريد والتدليك، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق، وبإضاءة داخلية محيطية ونظام صوتي متطور.

