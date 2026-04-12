مرسيدس تكشف الستار عن سيارتها CLA Shooting Brake الجديدة.. بهذا السعر

كشفت مرسيدس بنز عن سيارتها الجديدة CLA Shooting Brake، ضمن فئة السيارات الكومبي المدمجة، مع أسلوب يجمع بين العملية والتقنيات الحديثة.

مرسيدس CLA Shooting Brake والتقنيات الهجينة

تعتمد مرسيدس CLA Shooting Brake على منظومة هجينة تجمع بين محرك كهربائي ومحرك بنزين، ويقدم النظام الكهربائي الأساسي قدرة تبلغ 22 كيلووات، ما يعادل نحو 30 حصانًا، ويعمل إلى جانب محركات بنزين بثلاثة مستويات مختلفة تبدأ من 136 حصانًا، ثم 163 حصانًا، وصولًا إلى 190 حصانًا.

نسخ كهربائية بمدى قيادة ممتد

توفر مرسيدس خيارات كهربائية بالكامل ضمن هذا الطراز، حيث تأتي نسخة CLA 200 بمحرك كهربائي يستيطع أن ينتج قوة قدرها 224 حصانًا، مع بطارية بسعة 58 كيلووات ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 525 كيلومترًا.

وتقدم مرسيدس محرك اخر بقوة إجمالية قدرها 272 حصانًا، مع بطارية أكبر بسعة 85 كيلووات ساعة، ما يسمح بمدى يصل إلى 769 كيلومترًا، وذلك للفئة CLA 250+، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء لجميع الفئات.

نسخة CLA 350 تقدم أداءً أعلى

ضمن الفئات الأعلى، تقدم نسخة CLA 350 نظامًا يعتمد على محركين كهربائيين، يولدان معًا قوة تصل إلى 354 حصانًا، وتوفر هذه النسخة مدى قيادة يبلغ نحو 743 كيلومترًا، ما يعكس توازنًا بين الأداء العالي والقدرة على قطع مسافات طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

سعر سيارة مرسيدس CLA Shooting Brake عالميًا

يبدأ سعر مرسيدس CLA Shooting Brake الجديدة عالميًا من نحو 44,279 يورو.