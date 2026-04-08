مرسيدس مايباخ 2026 تباع بهذه المواصفات

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس مايباخ موديل 2026 ، وتنتمي مايباخ لفئة السيارات السيدان .

محرك مرسيدس مايباخ موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 503 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 76 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد مرسيدس مايباخ موديل 2026

تأتى سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5469 مم، وعرض 2109 مم، وارتفاع 1510 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3396 مم .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

ويوجد بـ سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 ، Daytime running lights، وبها

Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

مواصفات مرسيدس مايباخ موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وAM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 بها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس .

سعر مرسيدس مايباخ موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 22 مليون و 800 ألف جنيه .