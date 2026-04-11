الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات رينو داستر 2026 في السعودية

صبري طلبه

تواصل رينو تعزيز تواجدها في السوق السعودي عبر تقديم رينو داستر 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات المدمجة، وتعد هذه النسخة امتداد لأجيال متعددة انطلقت من تلك الايقونة والتي تعد الأشهر في عائلة الـ SUV الفرنسية.

محرك رينو داستر 2026

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة إجمالية تصل إلى 153 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 270 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات. 

رينو داستر 2026 وتقنيات الأمان 

حرصت رينو على تزويد داستر 2026 بحزمة من أنظمة السلامة المتعددة، وتشمل هذه المنظومة 6 وسائد هوائية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر تقنيات مساعدة مثل نظام مراقبة النقاط العمياء ومساعد صعود المرتفعات، إضافة إلى حساسات الركن الأمامية والخلفية وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

تجهيزات رينو داستر 2026

تأتي السيارة رينو داستر 2026 بشاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع Apple CarPlay، كما يتوفر نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وتدعم عجلة القيادة خصائص التحكم في الأوامر الصوتية والمكالمات.

وتوفر رينو داستر مجموعة من التجهيزات، بينها نظام تكييف هواء يتوفر بخيارين يدوي أو أوتوماتيكي حسب الفئة، كما تضم السيارة نوافذ ومرايا كهربائية مع نظام قفل مركزي، بالإضافة إلى نظام إنذار مانع للسرقة، وجنوط رياضية قياس 17 بوصة.

أسعار رينو داستر 2026 في السوق السعودي

تتوفر رينو داستر 2026 في السعودية بفئتين رئيسيتين، حيث تبدأ الأسعار من 90,685 ريال لفئة Evolution، وتصل إلى 98,735 ريال لفئة Techno الأعلى تجهيزًا.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

