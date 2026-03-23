رينو لوجان 2016 أوتوماتيك بهذا السعر في سوق المستعمل| صور

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على الكثير من الإصدارات المتنوعة، ومنها فئة السيدان الشهيرة، أبرزها السيارة رينو لوجان، التي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى انتمائها للفئة الاقتصادية.

وظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2016 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 390 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل ومراجعة متوسط السعر حسب الموديل والحالة.

رينو لوجان موديل 2016

تصميم رينو لوجان موديل 2016

تتميز رينو لوجان موديل 2016 بواجهة أمامية واضحة مع مصابيح حادة إلى جانب مصابيح ضباب تزيد من وضوح الرؤية، كما تأتي السيارة مزودة بعجلات قياسية، وجنوط في بعض الفئات، بالإضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب.

مقصورة وتجهيزات رينو لوجان موديل 2016

تستوعب المقصورة الداخلية خمسة ركاب، ونظام تكييف يدوي يوفر تبريد وتسخين، إضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مزود بمكبرات وصلة USB، وتوفر السيارة نوافذ كهربائية، نظام قفل مركزي، وإنذار، عجلة قيادة تدعم خصائص التحكم الصوتي.

زودت لوجان 2016 بمجموعة من تجهيزات السلامة وتشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى فرامل مزودة بنظام مانع للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD.، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم في فتح وغلق السيارة

محرك رينو لوجان موديل 2016

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 110 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع نظام دفع أمامي.