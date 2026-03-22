المواصفات الكاملة لسيارة هيونداي أيونيك 9 موديل 2026.. صور

تقدم هيونداي من خلال أيونيك 9 موديل 2026 نموذجًا رياضيًا في فئة السيارات الكهربائية كبيرة الحجم، مع التركيز على الجمع بين المساحة الواسعة والتقنيات الحديثة، التي تتضمن وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم.

محركات هيونداي أيونيك 9 موديل 2026

تتوفر سيارة هيونداي بثلاثة خيارات من حيث الأداء، تبدأ بنسخة تعتمد على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي، يولد قوة تبلغ 214 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، مع مدى قيادة يصل إلى نحو 620 كيلومترًا.

أما الفئة الأعلى ثنائية المحركات بنظام دفع كلي، فترفع القوة إلى 310 أحصنة مع عزم 603 نيوتن متر، مع انخفاض طفيف في المدى إلى حوالي 580 كيلومترًا.

وفي الفئة الأكثر قوة، تصل القدرة إلى 430 حصانًا وعزم 698 نيوتن متر، مع أداء أسرع ينعكس في تسارع يبلغ 5.2 ثانية، مقابل مدى يصل إلى نحو 520 كيلومترًا.

وتعتمد جميع الفئات على بطارية بسعة 110.3 كيلوواط ساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع التي تتيح رفع مستوى الطاقة من 10 إلى 80% خلال نحو 24 دقيقة.

تجهيزات هيونداي أيونيك 9 موديل 2026

تضم هيونداي أيونيك 9 موديل 2026 شاشة معلومات وترفيه بقياس 12 بوصة تعمل باللمس، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس مع إمكانية تخصيص الواجهات.

كما يدعم النظام الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي مكون من 14 سماعة، وتجهيزات إضافية مثل الشحن اللاسلكي للهواتف، والإضاءة المحيطية، والمقاعد الكهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

زودت السيارة بحزمة من أنظمة السلامة تشمل مراقبة انتباه السائق، والتحذير من النقطة العمياء، ونظام تفادي التصادم الأمامي، إضافة إلى مثبت سرعة وأنظمة مساعدة مثل ABS وEBD وESC وTCS لتعزيز الثبات والتحكم.

وتعتمد هيونداي أيونيك 9 موديل 2026، خارجيًا، على إضاءة LED متكاملة، وعجلات بقياس يصل إلى 21 بوصة، بالإضافة إلى منظومة ضوئية خلفية بتقنية LED، وعواكس ضوئية، مع أقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف.