قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف يكون صيام الست من شوال كصيام الدهر كله؟.. أنسب وقت لحصد ثوابها
ملك البحرين: مصر سند أساسي لاستقرار المنطقة ودعم الدول العربية
«كن واعيًا واصنع مستقبلك»| «تعليم أسوان» تحتفي بطلابها بمسابقة متميزة .. تعرّف على الشروط والجوائز
وفقًا للعقد المُبرم.. خصم شهر من راتب «توروب» والجهاز المعاون له بعد خسارة الأهلي دوري الأبطال
شيري تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة QQ3.. صور
جهاز فني فاشل وموسم كارثي.. تعليق ناري من أمير هشام بعد وداع الأهلي دوري أبطال إفريقيا
9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب
بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي
وسائل إعلام: غواصة نووية بريطانية تصل بحر العرب وسط تصاعد التوترات الإقليمية
«ترامب» يُهدّد بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة
فيديوهات خادشة للحياء.. قرار من النيابة بشأن صانعة محتوى في التجمع
بالصواريخ.. حزب الله يقصف تجمعًا إسرائيليًا بلبنان.. و88 مصابًا بصاروخ إيران المُدمّر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة QQ3.. صور

صبري طلبه

كشفت شيري الصينية عن طرازها الكهربائي الجديد صاحب اللقب QQ3، الذي يأتي ضمن فئة السيارات صغيرة الحجم، مع الاعتماد الكامل على التقنيات الذكية والنظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات مع المظهر العصري.

أداء ومحرك سيارة شيري QQ3

تعتمد السيارة شيري QQ3 على منظومة كهربائية بخيار يولد 58 كيلوواط وآخر يصل إلى 90 كيلوواط، ما يمنح المستخدم مرونة في اختيار الأداء المناسب، إلى جانب ناقل سرعات كهربائي من الطابع الأوتوماتيكي الأحادي.

تتوفر QQ3 بخيارين من البطاريات بسعات مختلفة، الأولى تبلغ 29.48 كيلوواط ساعة والثانية تصل إلى 41.28 كيلوواط ساعة، وتدعم السيارة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال نحو 16.5 دقيقة.

مقصورة وتجهيزات السيارة شيري QQ3

زودت السيارة شيري QQ3 بعدد من تقنيات السلامة حيث تشمل مثبت سرعة متكيف، إلى جانب نظام الحفاظ على المسار والمساعدة في تغييره، كما تضم وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مع مرايا جانبية كهربائية وحساسات حركة وكاميرا خلفية توفر رؤية أوضح في المساحات الضيقة.

وتعتمد مقصورة السيارة شيري QQ3 على تصميم حديث يركز على التقنيات، حيث تأتي شاشة مركزية كبيرة بقياس 15.6 بوصة تعمل باللمس ومدعومة بمعالج متطور من طراز كوالكوم Snapdragon-8155، كما تدعم أنظمة الاتصال مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام تكييف أوتوماتيكي.

تصميم السيارة شيري QQ3

حصلت السيارة شيري QQ3 على مصابيح أمامية حادة الشكل بتقنية LED، مع تصميم خارجي من عائلة الهاتشباك، وبجنوط رياضية ذات تصميم أنيق، بالإضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين، إلى جانب دعامات جانبية وأقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات.

شيري QQ3 شيري QQ3 سيارة شيري QQ3 مواصفات شيري QQ3 السيارة شيري QQ3

