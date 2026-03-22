شيري تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة QQ3.. صور

كشفت شيري الصينية عن طرازها الكهربائي الجديد صاحب اللقب QQ3، الذي يأتي ضمن فئة السيارات صغيرة الحجم، مع الاعتماد الكامل على التقنيات الذكية والنظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات مع المظهر العصري.

أداء ومحرك سيارة شيري QQ3

تعتمد السيارة شيري QQ3 على منظومة كهربائية بخيار يولد 58 كيلوواط وآخر يصل إلى 90 كيلوواط، ما يمنح المستخدم مرونة في اختيار الأداء المناسب، إلى جانب ناقل سرعات كهربائي من الطابع الأوتوماتيكي الأحادي.

شيري QQ3

تتوفر QQ3 بخيارين من البطاريات بسعات مختلفة، الأولى تبلغ 29.48 كيلوواط ساعة والثانية تصل إلى 41.28 كيلوواط ساعة، وتدعم السيارة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال نحو 16.5 دقيقة.

مقصورة وتجهيزات السيارة شيري QQ3

زودت السيارة شيري QQ3 بعدد من تقنيات السلامة حيث تشمل مثبت سرعة متكيف، إلى جانب نظام الحفاظ على المسار والمساعدة في تغييره، كما تضم وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مع مرايا جانبية كهربائية وحساسات حركة وكاميرا خلفية توفر رؤية أوضح في المساحات الضيقة.

شيري QQ3

وتعتمد مقصورة السيارة شيري QQ3 على تصميم حديث يركز على التقنيات، حيث تأتي شاشة مركزية كبيرة بقياس 15.6 بوصة تعمل باللمس ومدعومة بمعالج متطور من طراز كوالكوم Snapdragon-8155، كما تدعم أنظمة الاتصال مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام تكييف أوتوماتيكي.

شيري QQ3

تصميم السيارة شيري QQ3

حصلت السيارة شيري QQ3 على مصابيح أمامية حادة الشكل بتقنية LED، مع تصميم خارجي من عائلة الهاتشباك، وبجنوط رياضية ذات تصميم أنيق، بالإضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين، إلى جانب دعامات جانبية وأقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات.