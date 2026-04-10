المواصفات الكاملة لسيارة جيلي ستار راي 2026.. صور

تعد السيارة جيلي ستار راي واحدة من أبرز الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات التي قدمتها العلامة الصينية في الأسواق العالمية، حيث تنتمي إلى فئة الـ SUV المدمجة التي تجمع بين الطابع العملي والتجهيزات الحديثة، وبمجموعة من التقنيات وأنظمة الأمان مع عناصر الرفاهية والتحكم.

تصميم جيلي ستار راي

يبلغ طول السيارة 4,670 مم، مع عرض يصل إلى 1,900 مم وارتفاع يبلغ 1,705 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,777 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,645 كجم، مع سعة تخزين خلفية تبلغ 650 لتراً، وتعتمد السيارة على إضاءة LED كاملة، مع جنوط قياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

جيلي ستار راي

محرك وأداء جيلي ستار راي

تعتمد جيلي ستار راي على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، ويولد المحرك قوة تصل إلى 218 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 325 نيوتن متر.

تصل معدلات استهلاك الوقود إلى 14.9 كم لكل لتر، بينما يبلغ خزان الوقود 54 لتراً، وتصل السرعة القصوى إلى 215 كم/س، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال 8.2 ثانية.

جيلي ستار راي

تجهيزات جيلي ستار راي

تضم جيلي ستار راي مجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، إضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر خاصية مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب حساسات ركن خلفية وكاميرات خارجية، إضافة إلى وسائد هوائية لحماية الركاب.

توفر السيارة جيلي ستار راي مقعد سائق مزوداً بإمكانية تعديل في 6 وضعيات، ومقود حركة بكسوة من الجلد مع وظائف متعددة للتحكم، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه قياس 13.2 بوصة تدعم نظام Apple CarPlay، إلى جانب نظام صوتي مكون من 6 سماعات، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.