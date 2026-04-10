الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتقنية REEV .. المواصفات الكاملة لسيارة فويا فري 2026 الجديدة

فويا فري 2026
فويا فري 2026
صبري طلبه

تقدم فويا فري 2026 ضمن فئة السيارات الكهربائية المزودة بنظام مدى موسع REEV، مع تكامل المحركات الكهربائية إضافة إلى محرك تقليدي يعمل كمصدر داعم للطاقة، إلى جانب مظهر رياضي وحزمة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم فويا فري 2026 

يبلغ طول فويا فري 2026 محو 4,905 مم، مع عرض يصل إلى 1,950 مم وارتفاع 1,645 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,960 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,260 كجم، بينما توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 560 لتر.

فويا فري 2026 

أداء فويا فري 2026 

تعتمد فويا فري على نظام كهربائي بمدى موسع، مدعوم بمحركين كهربائيين لتوفير نظام دفع كلي، ويعمل محرك بنزين سعة 1.5 لتر كمولد للطاقة، وينتج النظام قوة إجمالية تصل إلى 482 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن متر.

تستطيع السيارة فويا فري 2026 التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية، ويرتبط ذلك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بما يتناسب مع طبيعة أنظمة الدفع الكهربائي.

وتأتي السيارة ببطارية سعة 43 كيلوواط ساعة، تتيح مدى كهربائي يصل إلى 259 كم، في حين يصل المدى الإجمالي إلى 1,357 كم بفضل نظام المدى الموسع، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 27 دقيقة.

فويا فري 2026 

تجهيزات فويا فري 2026 

تعتمد المقصورة على شاشة كبيرة بحجم 42 بوصة تضم نظام المعلومات والترفيه ولوحة العدادات في تصميم واحد، كما تتوفر منظومة صوتية مكونة من 10 سماعات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مزود بفتحات خلفية، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأمامي، مع سقف بانورامي.

زودت السيارة بعجلات قياس 20 بوصة، مع نظام إضاءة LED متكامل، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية، وتضم فويا فري مجموعة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، التحكم في الثبات وقوى الجر، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية.

فويا فري 2026 

كما تتوفر أنظمة مساعدة القيادة مثل مساعد الطرق السريعة، مساعد الازدحام، وتثبيت السرعة المتكيف، وتدعم السيارة كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، مع نظام ركن تلقائي، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ونظام متابعة المسار.

