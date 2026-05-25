برلمانية: توسيع فرص الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والإنتاج

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة على الاستدامة وتحفيز النمو يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.



تهيئة مناخ الأعمال

و أشارت" أبو زيد" في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن تصريحات وزير المالية بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين، لاسيما في ظل حرص الدولة على تهيئة مناخ الأعمال وتوسيع فرص الشراكة مع الدول والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والإنتاج.



وأوضحت أن التعاون الاقتصادي مع الجانب السويسري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات وتعزيز التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم خطط الدولة لتحقيق نمو شامل ومستدام.

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك، وزير المالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026، الذي أقيم بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تشهد تطوراً متسارعاً يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، وتنامي التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل.



العلاقات الثنائية

وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، مشيراً إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.