ذكرى خالدة لمعاني الفداء.. رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس الجمهورية بالعيد الأضحي

بعث المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك والأيام العشر المباركات.

وأكد رئيس مجلس النواب، في برقيته، خالص التهاني وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء.

وأشار إلى أن عيد الأضحى المبارك يمثل ذكرى خالدة لمعاني الفداء والتضحية والعطاء، مؤكداً أن الشعب المصري يستلهم من هذه المناسبة قيم الوفاء والعمل المخلص من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

وأعرب المستشار هشام بدوي عن تقديره لجهود الرئيس السيسي وقيادته الحكيمة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، داعياً الله أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يديم على مصر الأمن والاستقرار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية الخير والسلام