وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات المختلفة وأعمال التطوير بمدن الصعيد الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات المختلفة،

وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بعددٍ من مدن الصعيد، شملت: المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار جهود الدولة في رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمدن الجديدة في الصعيد، ومواصلة تنفيذ خطط التشغيل والصيانة الدورية للمرافق، بما يضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن ضرورة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة وبالمواصفات القياسية.

جهاز مدينة المنيا الجديدة

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولة قام بها المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، بمحطة رفع الصرف الصحي رقم (4)، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة التي تمت بالمحطة، والوقوف على الحالة التشغيلية لمنظومة الصرف الصحي، فضلًا عن متابعة المعدات الخاصة بشركة صيانة روافع وشبكات الصرف الصحي.

وشمل التقرير استعراض أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية بمدينة المنيا الجديدة، وأعمال صيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري الخاصة بها، والتي تضمنت جزيرة الطريق بالوصلة المؤدية إلى الطريق الصحراوي القديم، وجزيرة مدخل الطريق المؤدي إلى منطقة الـ840 فدانًا.

كما تضمن التقرير متابعة تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمشروع الـ150 فدانًا تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي للحاجزين بمدينة المنيا الجديدة، ومنها استكمال تنفيذ خط المياه قطر 300 مم القادم من منطقة “ابني بيتك” لتغذية المشروع بالمياه، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة، فضلًا عن متابعة رفع كفاءة الموقع العام لعدد 77 عمارة بحي الزهراء بامتداد المدينة، ومتابعة المرحلة السادسة بمشروع الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين”.

جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة

وأوضح التقرير أن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة نفذ مجمع المواقف الإقليمي الجديد، والذي يُعد أحد أكبر المشروعات الخدمية والحضارية التي تشهدها المدينة، ويقع في موقع استراتيجي متميز بالحي الثاني، بمواجهة جامعة قنا والجامعة الأهلية، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 15 فدانًا، ويضم مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الحديثة.

كما تناول التقرير موقف مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة قنا الجديدة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 15,500 متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الصرف الصحي بالمدينة، فضلًا عن متابعة مشروع إنشاء 28 عمارة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة التوسعات الشرقية بالمدينة.

جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة

وأشار التقرير إلى جولة المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها أعمال صيانة الطريق الدائري الممتد أمام منطقة الـ214 فدانًا ومنطقة الإسكان فوق المتوسط والعائلي، وصولًا إلى الربط مع الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى تفقد أعمال استكمال وربط الحارة الثانية من الطريق الدائري، والتي يتم تجهيزها تمهيدًا لأعمال الرصف.

مدينة أسيوط الجديدة

وفي مدينة أسيوط الجديدة، أوضح التقرير أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بمنطقة الـ1304 أفدنة بالتوسعات الشمالية الغربية بالمدينة، حيث تشمل الأعمال تنفيذ المرافق بمنطقة الإسكان المتوسط، والتي تضم 5 مجاورات بإجمالي 2332 قطعة أرض، ومنطقة الإسكان المتميز التي تضم إجمالي 337 قطعة أرض.

كما تفقد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل المدينة من ناحية المنطقة التكنولوجية، وأعمال التطوير الممتدة من مدخل المنطقة التكنولوجية وحتى مدخل منطقة شمال الجامعة، والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة طريق الجامعات، وتطوير ورفع كفاءة ميدان النصر الواقع على طريق أسيوط/الصعيد/البحر الأحمر، فضلًا عن تفقد أعمال تطوير وتنسيق ميدان المسلة، الواقع ببداية الطريق الرابط بين مدينتي أسيوط الجديدة وأسيوط، إلى جانب رفع كفاءة الطرق بشارع منطقة الجامعات.

وواصل جهاز مدينة أسيوط الجديدة تنفيذ أعمال مشروع شبكة الكهرباء بمنطقة الأكثر تميزًا بالحي الثاني، بهدف خدمة قطع الأراضي بالمنطقة، كما امتدت أعمال التطوير لتشمل عددًا من المناطق السكنية والمحاور الداخلية، حيث يجري حاليًا تطوير منطقة الـ42 عمارة ومنطقة الـ10 عمارات، بالإضافة إلى طريق مديرية الأمن.

جهاز مدينة بني سويف الجديدة

وذكر التقرير قيام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة استكمال أعمال تطوير وصيانة الطرق بالحي السكني الثالث بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.