الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

تويوتا راف 4
صبري طلبه

تواصل تويوتا راف 4 حضورها في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم بعدد كبير من الفئات، مع تنوع في التجهيزات سواء كانت الفئة والتقنية.

تصميم تويوتا راف 4 

تعتمد راف 4 على أبعاد خارجية تتسم بالطابع الرياضي، حيث يبلغ طولها 4,600 مم، وعرضها 1,855 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,695 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,690 مم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 749 لتر.

أداء ومحركات تويوتا راف 4 

تُطرح السيارة بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، ينتج قوة تبلغ 170 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 203 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار، مع خيارين لنظام الدفع، إما أمامي أو رباعي، وتصل معدلات استهلاك الوقود في نسخة الدفع الأمامي إلى 17.0 كم لكل لتر، بينما تنخفض إلى 15.9 كم لكل لتر في نسخة الدفع الرباعي.

توفر تويوتا أيضًا خيارات هجينة تعتمد على محرك سعة 2.5 لتر مدعوم بنظام كهربائي، لتوليد قوة إجمالية تصل إلى 230 حصان في نسخة الدفع الأمامي، و239 حصان في نسخة الدفع الرباعي، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 26.6 كم لكل لتر في النسخة الأمامية، و24.8 كم لكل لتر في النسخة المزودة بنظام دفع رباعي.

تجهيزات تويوتا راف 4 

تضم السيارة مجموعة من التجهيزات، وتشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، فضلًا عن برنامج الثبات الإلكتروني، مع توفر مساعد صعود المرتفعات.

وتأتي تويوتا راف 4 بشاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، كما تضم المقصورة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار تويوتا راف 4 في السوق السعودي

تبدأ أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية من 102,350 ريال، وتصل إلى 161,230 ريال للفئات الأعلى تجهيزًا.  

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

الحج

انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء؟

بعد قرار تعطيل البنوك.. هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل؟

إبستين وترامب وبينهما ميلانيا

تصريحات حاسمة.. ميلانيا ترامب تكسر الصمت بشأن علاقتها بـ إبستين

وزير الطيران ومجموعة شركات فهد آل ثان

وزير الطيران يبحث مع مجموعة شركات فهد آل ثان إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد خميس العهد بكنيسة عين شمس | صور

جانب من الفعاليات

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات ملتقى الحضارات .. عروس الصعيد

بالصور

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

