مواصفات وأسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

تواصل تويوتا راف 4 حضورها في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم بعدد كبير من الفئات، مع تنوع في التجهيزات سواء كانت الفئة والتقنية.

تصميم تويوتا راف 4

تعتمد راف 4 على أبعاد خارجية تتسم بالطابع الرياضي، حيث يبلغ طولها 4,600 مم، وعرضها 1,855 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,695 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,690 مم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 749 لتر.

أداء ومحركات تويوتا راف 4

تُطرح السيارة بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، ينتج قوة تبلغ 170 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 203 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار، مع خيارين لنظام الدفع، إما أمامي أو رباعي، وتصل معدلات استهلاك الوقود في نسخة الدفع الأمامي إلى 17.0 كم لكل لتر، بينما تنخفض إلى 15.9 كم لكل لتر في نسخة الدفع الرباعي.

توفر تويوتا أيضًا خيارات هجينة تعتمد على محرك سعة 2.5 لتر مدعوم بنظام كهربائي، لتوليد قوة إجمالية تصل إلى 230 حصان في نسخة الدفع الأمامي، و239 حصان في نسخة الدفع الرباعي، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 26.6 كم لكل لتر في النسخة الأمامية، و24.8 كم لكل لتر في النسخة المزودة بنظام دفع رباعي.

تجهيزات تويوتا راف 4

تضم السيارة مجموعة من التجهيزات، وتشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، فضلًا عن برنامج الثبات الإلكتروني، مع توفر مساعد صعود المرتفعات.

وتأتي تويوتا راف 4 بشاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، كما تضم المقصورة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار تويوتا راف 4 في السوق السعودي

تبدأ أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية من 102,350 ريال، وتصل إلى 161,230 ريال للفئات الأعلى تجهيزًا.