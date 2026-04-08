تويوتا تندرا TRD موديل 2026 البيك أب| صور

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا تندرا TRD موديل 2026، وتنتمي تندرا TRD لفئة السيارات البيك أب، وتنافس العديد من الإصدارات منها، فورد F-150 رابتور، ورام 1500 TRX، وبها شيفروليه سيلفرادو ZR2 .

مواصفات تويوتا تندرا TRD موديل 2026

زودت سيارة تويوتا تندرا TRD موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي ضخم مستوحى من الشكل شبه المنحرف، وبها فتحات عادم TRD فريدة التي تحل محل الفتحات المزدوجة القياسية، وتم تقليل الشعارات الخارجية لتكون ترقية خفية، باستثناء شعار TRD Performance الصغير.

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا تندرا TRD موديل 2026 بها، مقاعد IsoDynamic معلقة وهي تقنية ثورية تضم مضخات هواء مدمجة خلف المقاعد لامتصاص الصدمات أثناء القيادة العنيفة في الصحراء، مما يضمن ثبات رأس السائق والركاب. المقصورة واسعة جداً في فئة CrewMax، مع شاشات عرض ضخمة تدعم أحدث أنظمة الترفيه والخرائط المحدثة للمناطق البرية .

محرك تويوتا تندرا TRD موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا تندرا TRD موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3400 سي سي تيربو هجين، وتنتج قوة 466 حصان، وتنتج قوة 790 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 172 كم/ساعة .

سعر تويوتا تندرا TRD موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا تندرا TRD موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 279 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا تندرا TRD موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 308 ألف جنيه .

تاريخ تويوتا في صناعة السيارات

بدأت تويوتا عام 1933 كقسم للنسيج قبل أن تتأسس كشركة سيارات مستقلة عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وانطلقت من إنتاج أول محرك A1 عام 1935، لتبني إرث يركز على الاعتمادية والجودة، وأصبحت عملاق عالمياً بفضل طرازات كلاسيكية مثل لاند كروزر موديل 1951 وكورولا موديل 1966، لتصبح حالياً واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم.