المواصفات الكاملة لسيارة جيلي توجيلا 2026.. كم سعرها في السعودية؟

تواصل جيلي الصينية تعزيز تواجدها في سوق السيارات السعودي، عبر باقة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، ومنها النسخة الرياضية توجيلا 2026، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر كبيرة الحجم ذات الطابع الرياضي.

محرك وأداء جيلي توجيلا 2026

تعتمد توجيلا 2026 على محرك بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، قادر على توليد قوة تصل إلى 238 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، كما تتوفر السيارة بخيارين لنظام الدفع، إما أمامي أو كلي.

مقصورة وتجهيزات جيلي توجيلا 2026

تقدم توجيلا مجموعة من التجهيزات حيث تأتي مزودة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، كما تضم نظامًا صوتيًا من Bose يتكون من 12 سماعة، وتدعم السيارة أيضًا مكيف هواء ثنائي المناطق، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم أثناء القيادة.

وتضم السيارة مجموعة من الأنظمة المساعدة مثل الحساسات الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، كما تحتوي على وسائد هوائية متعددة، إلى جانب أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مانع الانزلاق، ومساعد صعود ونزول المرتفعات، بالإضافة إلى مثبت سرعة.

ودعمت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، كما دعما بإضاءة نهارية، وبفتحة سقف بانورامية، إلى جانب جنوط رياضية تتراوح مقاساتها بين 19 و20 بوصة، وشبكة أمامية باللون الأسود ذات فتحات متعددة المقاطع، مع أقطاب نحيفة تقع على جانبي السقف، واقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات.

سعر جيلي توجيلا 2026 في السوق السعودي

تنطلق السيارة جيلي توجيلا موديل 2026 في السوق السعودي بقيمة قدرها 104,535 ريال سعودي.