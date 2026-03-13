قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء المطر المستجاب في رمضان.. ردده لعلها تكون ليلة القدر
مجـ زرة حي الراهبات.. استشهاد 6 لبنانيين بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على النبطية
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قرارات نهائية الآن
هجوم إسرائيلي جديد.. انفجارات في طهران وتفعيل الدفاعات الجوية
تحذير من "سيول" في سيناء وأمطار غزيرة بالمحافظات .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
بعد زيادة البنزين .. أسعار الخبز السياحي والفينو رسميا
أهلا بالعيد.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في محافظات مصر
حيطة دور مخالف وقعت هشمت عربيات الشارع من برج في المنيا وتحرك عاجل للمحافظة | صور
مسلسل روج أسود | زواج مهند حسني ورانيا يوسف يشعل الأحداث
موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح
حملات مفاجئة في الفيوم.. حماية المستهلك يضبط 6 مخالفات ويحيل المتلاعبين بالأسعار للنيابة
english EN
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات جينيسيس GV80 2026 في السعودية

جينيسيس GV80 موديل 2026
صبري طلبه

تقدم جينيسيس GV80 موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، حيث تعتمد على تصميم يجمع بين الخطوط الانسيابية والمظهر القوي، إلى جانب حزمة عالية الأداء من التجهيزات.

تصميم وأبعاد جينيسيس GV80 موديل 2026

يتراوح طول السيارة بين 4940 و4965 مم، بينما يبلغ عرضها 1975 مم، مع ارتفاع يتراوح بين 1710 و1715 مم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2955 مم، كما تتوفر بعجلات من الألومنيوم بقياسين 20 أو 22 بوصة، وفتحة سقف بانورامية كهربائية، إلى جانب منظومة إضاءة متكاملة تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية ونهارية بتقنيةLED .

خيارات متعددة لمنظومات الحركة والأداء

توفر جينيسيس GV80 موديل 2026 عدة خيارات من المحركات، حيث يأتي الخيار الأول بمحرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 304 أحصنة مع عزم دوران يبلغ 422 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

كما يتوفر خيار آخر لسيارة جينيسيس GV80 موديل 2026 يعتمد على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 380 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 530 نيوتن متر.

أما النسخة الأعلى تجهيزاً فتأتي بمحرك بنزين توين تيربو بسعة 3.5 لتر مدعوم بنظام هجين خفيف يعمل بجهد كهربائي 48 فولت، ويولد هذا النظام قوة تصل إلى 415 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 549 نيوتن متر، كما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 80 لتراً.

مقصورة وتجهيزات جينيسيس GV80 موديل 2026

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بمجموعة متقدمة من التجهيزات التقنية ومن أبرز هذه التجهيزات شاشة بانورامية كبيرة تعتمد على تقنية OLED بقياس 27 بوصة، تجمع بين نظام المعلومات والترفيه ولوحة العدادات في تصميم واحد، كما تدعم السيارة الاتصال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، إضافة إلى توافقها مع أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتوفر السيارة أيضاً خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، كما تضم المقصورة شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية.

وتضم جينيسيس GV80 نظام صوتي متطور من Bang & Olufsen يتكون من 18 سماعة، كما تتوفر شاشتان خلفيتان للترفيه مخصصتان للركاب في المقاعد الخلفية، ونظام تكييف هواء أوتوماتيك، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في عدد من الأنظمة مثل الصوت والاتصال.

سعر جينيسيس GV80 موديل 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار السيارة جينيسيس GV80 موديل 2026 من 328.942 ريال.

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
طريقة عمل البيف ستراجانوف
المزيد

المزيد