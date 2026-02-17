قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
تكنولوجيا وسيارات

جيلي جيومي باندا 2026 الكهربائية.. حجم صغير بقوة 41 حصانا| صور

جيلي جيومي باندا 2026
جيلي جيومي باندا 2026
صبري طلبه

استطاعت السيارة جيلي جيومي باندا 2026 أن تخطف الأنظار عند ظهورها في معرض شانغهاي الدولي للسيارات، نسبة إلى الاعتماد على التقنية الكهربائية بمدى مناسب للحجم، حيث قدمت بتصميم صغير، ولكن بطابع رياضي وبعدد كبير من التجهيزات.

أداء جيلي جيومي باندا 2026 الكهربائية 

تعتمد السيارة على محرك كهربائي مدمج يولد قدرة تبلغ 41 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 110 نيوتن متر، وهو ما يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية الصغيرة المخصصة للتنقلات داخل المدينة، حيث توفر البطارية مدى سير صافياً يصل إلى 200 كيلومتر للشحنة الواحدة، وهو رقم يعكس توجهاً واضحاً نحو الاستخدام للرحلات الاداخلية والقصيرة.

جيلي جيومي باندا 2026 

تركز المنظومة الكهربائية على الكفاءة أكثر من الأداء العالي، إذ تم تصميمها لتقديم استجابة سلسة في السرعات المنخفضة والمتوسطة، مع هدوء ملحوظ أثناء القيادة، ويُتوقع أن تلبي هذه المواصفات احتياجات الباحثين عن وسيلة تنقل اقتصادية منخفضة الانبعاثات.

مقصورة وتجهيزات جيلي جيومي باندا 2026

تقدم السيارة حزمة تجهيزات تركز على الجوانب الوظيفية، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة لمس بقياس 8 بوصات مخصصة للنظام الترفيهي، فيما تأتي أمام السائق لوحة عدادات رقمية قياس 9.2 بوصة لعرض بيانات القيادة والطاقة، ويعتمد نظام التكييف على التحكم اليدوي، بما يتماشى مع طبيعة السيارة وفئتها.

جيلي جيومي باندا 2026 

وتشمل التجهيزات أيضاً نوافذ كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الوسائط والمكالمات دون الحاجة إلى رفع اليدين عن المقود، كما توفر المقصورة مساحات تخزين في عدة مواضع لتلبية الاستخدام، إضافة إلى مرايا جانبية بضبط كهربائي، وتعكس هذه العناصر توجهاً واضحاً نحو توفير احتياجات القيادة الأساسية دون تعقيد تقني زائد.

جيلي جيومي باندا 2026 

تصميم جيلي جيومي باندا 2026

تتبنى السيارة جيلي جيومي باندا 2026 خطوطاً بسيطة مع عناصر إضاءة حديثة، حيث تضم الواجهة الأمامية مصابيح دائرية تعمل بتقنية LED، كما تتضمن المقدمة شداداً مزدوجاً يعزز المظهر الرياضي، بينما ترتكز السيارة على عجلات ذات تصميم رياضي ينسجم مع أبعادها المدمجة، وتظهر على السقف دعامات مزدوجة، في حين تأتي الشبكة الأمامية بتصميم مكوّن من ستة مقاطع أفقية تضيف لمسة تنظيمية للواجهة.  

جيلي جيومي جيومي باندا جيلي جيومي باندا جيلي جيومي باندا 2026 مواصفات جيلي جيومي باندا 2026 السيارة جيلي جيومي باندا 2026 سيارة جيلي جيومي باندا 2026

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

الزمالك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

حسين الشحات

محمد أضا ينتقد حسين الشحات: لازم يبعد عن الانفعالات الصبيانية

منتخب مصر

وزير الرياضة يوافق على تعيين خبير أجنبي في اتحاد الكرة ويرفض التمثيل المشرف بالمونديال

بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

البط

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

