جيلي جيومي باندا 2026 الكهربائية.. حجم صغير بقوة 41 حصانا| صور

استطاعت السيارة جيلي جيومي باندا 2026 أن تخطف الأنظار عند ظهورها في معرض شانغهاي الدولي للسيارات، نسبة إلى الاعتماد على التقنية الكهربائية بمدى مناسب للحجم، حيث قدمت بتصميم صغير، ولكن بطابع رياضي وبعدد كبير من التجهيزات.

أداء جيلي جيومي باندا 2026 الكهربائية

تعتمد السيارة على محرك كهربائي مدمج يولد قدرة تبلغ 41 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 110 نيوتن متر، وهو ما يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية الصغيرة المخصصة للتنقلات داخل المدينة، حيث توفر البطارية مدى سير صافياً يصل إلى 200 كيلومتر للشحنة الواحدة، وهو رقم يعكس توجهاً واضحاً نحو الاستخدام للرحلات الاداخلية والقصيرة.

جيلي جيومي باندا 2026

تركز المنظومة الكهربائية على الكفاءة أكثر من الأداء العالي، إذ تم تصميمها لتقديم استجابة سلسة في السرعات المنخفضة والمتوسطة، مع هدوء ملحوظ أثناء القيادة، ويُتوقع أن تلبي هذه المواصفات احتياجات الباحثين عن وسيلة تنقل اقتصادية منخفضة الانبعاثات.

مقصورة وتجهيزات جيلي جيومي باندا 2026

تقدم السيارة حزمة تجهيزات تركز على الجوانب الوظيفية، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة لمس بقياس 8 بوصات مخصصة للنظام الترفيهي، فيما تأتي أمام السائق لوحة عدادات رقمية قياس 9.2 بوصة لعرض بيانات القيادة والطاقة، ويعتمد نظام التكييف على التحكم اليدوي، بما يتماشى مع طبيعة السيارة وفئتها.

جيلي جيومي باندا 2026

وتشمل التجهيزات أيضاً نوافذ كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الوسائط والمكالمات دون الحاجة إلى رفع اليدين عن المقود، كما توفر المقصورة مساحات تخزين في عدة مواضع لتلبية الاستخدام، إضافة إلى مرايا جانبية بضبط كهربائي، وتعكس هذه العناصر توجهاً واضحاً نحو توفير احتياجات القيادة الأساسية دون تعقيد تقني زائد.

جيلي جيومي باندا 2026

تصميم جيلي جيومي باندا 2026

تتبنى السيارة جيلي جيومي باندا 2026 خطوطاً بسيطة مع عناصر إضاءة حديثة، حيث تضم الواجهة الأمامية مصابيح دائرية تعمل بتقنية LED، كما تتضمن المقدمة شداداً مزدوجاً يعزز المظهر الرياضي، بينما ترتكز السيارة على عجلات ذات تصميم رياضي ينسجم مع أبعادها المدمجة، وتظهر على السقف دعامات مزدوجة، في حين تأتي الشبكة الأمامية بتصميم مكوّن من ستة مقاطع أفقية تضيف لمسة تنظيمية للواجهة.