بقوة 340 حصانًا.. كل ما تريد معرفته عن فولكس طوارق 2026

تواصل فولكس فاجن الألمانية العريقة تعزيز تواجدها عالميًا، من خلال باقة كبيرة من الإصدارات ومنها طوارق موديل 2026، والتي تنتمي إلى في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

أبعاد فولكس فاجن طوارق 2026

يبلغ الطول الكلي للسيارة 4,889 مم، مع عرض يصل إلى 1,984 مم وارتفاع 1,713 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,894 مم، كما تقدم مساحة تخزين خلفية تصل إلى 810 لتر، إلى جانب تجهيزها بمصابيح LED وجنوط قياس 19 بوصة.

فولكس فاجن طوارق 2026

محرك فولكس فاجن طوارق 2026

تستند فولكس فاجن طوارق 2026 إلى محرك بنزين مزود بشاحن توربيني مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 340 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 11.6 كم لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود سعة 75 لتر.

مواصفات وتجهيزات فولكس فاجن طوارق 2026

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بحجم 12 بوصة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 8 سماعات، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد كهربائية التحكم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

فولكس فاجن طوارق 2026

زودت السيارة بحزمة من أنظمة السلامة التي تشمل المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تضم مراقبة النقطة العمياء مع خاصية تجنب الاصطدام، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرات، تشمل التجهيزات نظام تثبيت السرعة، وبعدد 6 وسائد هوائية للحماية.