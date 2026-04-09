شيري تكشف رؤيتها للتنقل العائلي من بكين.. تكنولوجيا متقدمة ولمسة إنسانية

تركز شيري على تعزيز حضورها العالمي عبر مشاركة قوية في معرض بكين الدولي للسيارات، إلى جانب مؤتمرها الدولي للأعمال، ضمن برنامج يمتد من 22 إلى 28 أبريل، وتسعى الشركة من خلال هذه الفعاليات إلى تقديم رؤية متكاملة للتنقل العائلي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والاهتمام بالجانب الإنساني.

لا يقتصر الحدث على استعراض السيارات الجديدة، بل يمثل منصة استراتيجية لتقوية علاقات شيري مع شركائها ووكلائها حول العالم، خاصة في ظل انتشارها في أكثر من 120 دولة، وتضع الشركة احتياجات العائلة في صميم تطوير منتجاتها، باعتبارها العنصر الأساسي في تجربة الاستخدام.

على صعيد التكنولوجيا تستعرض شيري قدراتها من خلال اختبارات متقدمة، أبرزها تجربة طويلة المدى لنظامها الهجين، إلى جانب محاكاة حوادث تصادم معقدة تهدف إلى إبراز مستويات الأمان العالية، كما تقدم تقنيات حديثة مثل أنظمة الركن الذكي وتقليل الضوضاء، بما يعزز راحة الركاب ويجعل السيارة بيئة آمنة ومريحة للعائلة.

وتكشف شيري عن ملامح استراتيجيتها المستقبلية، والتي تشمل تطوير تقنيات جديدة، وتحديث هوية العلامة، إلى جانب تقديم طرازات تظهر لأول مرة عالميا، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعيها للتوسع انطلاقا من قاعدة تضم ملايين المستخدمين حول العالم.

كما يشهد الحدث جانبا تقنيا متقدما عبر استعراض مشاريع الروبوتات الذكية، التي تمثل توجها جديدا يدمج بين السيارات والتكنولوجيا الرقمية، بما يفتح آفاقا مبتكرة لمستقبل التنقل.

وعلى الجانب الإنساني، تقدم شيري تجارب تفاعلية تحاكي مفهوم “المنزل المتحرك”، مع تصميمات داخلية مريحة ومساحات مخصصة للعائلات، إلى جانب إشراك شركائها في تطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة.

في المجمل، تعكس مشاركة شيري في بكين رؤية شاملة تهدف إلى تقديم سيارات أكثر أمانا وذكاء، مع الحفاظ على البعد الإنساني، لتؤكد طموحها في أن تصبح واحدة من أبرز العلامات العالمية في قطاع السيارات العائلية.