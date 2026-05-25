بعد ادائهم الكبير خلال بطولة العالم .. وزير الرياضة يكرم لاعبي الاسكواش

كرم وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، عددا من لاعبي الاسكواش، وذلك بعد النتائج المتميزة التي حققوها خلال بطولة العالم للرجال والسيدات، والتي استضافتها مصر.

تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعبين على مجهوداتهم الكبيرة والنتائج التي تمكنوا من تحقيقها، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية، في ظل الدعم الكبير من الدولة المصرية للرياضيين والأبطال في مختلف الألعاب.

وطالب اللاعبين ببذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة للاستعداد لدورة الالعاب الاولمبية والمنافسة على الالقاب المختلفة وتقديم صورة مشرفة للرياضة المصرية أمام العالم.

وشمل التكريم كلًا من:

اللاعب يوسف إبراهيم عبد الله، وذلك بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة العالم للرجال والسيدات في منافسات فردي الرجال.

اللاعب كريم عبد الجواد، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة العالم للرجال والسيدات في منافسات فردي الرجال.

اللاعب محمد محمد زكريا، وذلك بعد حصوله على المركز الخامس في بطولة العالم للرجال والسيدات في منافسات فردي الرجال، بالإضافة إلى تقدمه للمركز الثامن في التصنيف الدولي للاسكواش.