قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين: الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق
جنرال اسرائيلي يفجر مفاجأة: الجيش لا يجيد القتال وفشل 7 أكتوبر لم يكن صدفة
الرئيس السيسي: تكلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة على الأقل 800 مليار جنيه
هل يختلف موعد عيد الأضحى 2026 بين مصر والسعودية فلكيا؟
إنجاز مميز في تاريخ مصر .. الرئيس السيسي يفتتح الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان.. المشروع يدعم الأمن الغذائي
بهاء الغنام: مستقبل مصر يدرس فرصا استثمارية في إفريقيا ويدعم الشركات المتعثرة لتعزيز التنمية
الذهب يتراجع 3.4% محليًا و160 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع مع صعود الدولار
بهاء الغنام: الدلتا الجديدة منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص وسوق المال والتنمية الاقتصادية في مصر
احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن
الدلتا الجديدة.. أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر لبناء اقتصاد مستدام وأمن غذائي متكامل
سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران
بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمينة عرفي تكتب التاريخ في الإسكواش.. أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة بعد التتويج ببطولة العالم

أمينة عرفي
أمينة عرفي
إسلام مقلد

واصلت البطلة المصرية أمينة عرفي كتابة التاريخ في لعبة الإسكواش، بعدما تُوجت بلقب بطولة العالم للإسكواش للكبار، التي أقيمت مؤخرًا في القاهرة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبات العالم.

وحققت أمينة عرفي سلسلة من الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية، بعدما أصبحت أصغر لاعبة في تاريخ اللعبة تتوج بلقب بطولة العالم للكبار، وذلك بعمر 18 عامًا فقط، في إنجاز استثنائي يعكس حجم الموهبة التي تمتلكها اللاعبة المصرية.

كما أصبحت أمينة أول لاعبة في تاريخ الإسكواش تجمع بين لقبي بطولة العالم للناشئات وبطولة العالم للكبار خلال نفس الموسم، لتؤكد هيمنتها على اللعبة في مختلف الفئات العمرية.

ومن بين الأرقام التاريخية التي حققتها أيضًا، أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للإسكواش، بعد النتائج المميزة التي حققتها خلال الموسم الحالي.

 

انتصارات تاريخية على هانيا الحمامي ونور الشربيني

وشهد مشوار أمينة عرفي نحو التتويج باللقب العالمي انتصارات قوية أمام أبرز نجمات اللعبة، حيث نجحت في الفوز على المصنفة الأولى عالميًا هانيا الحمامي في الدور نصف النهائي، قبل أن تتغلب على المصنفة الثانية عالميًا نور الشربيني في المباراة النهائية لتحصد اللقب التاريخي.

كما حرمت أمينة عرفي البطلة المصرية نور الشربيني من تحقيق لقبها التاسع في بطولة العالم، وهو الإنجاز الذي كان سيجعلها اللاعبة الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر التاريخ، متفوقة على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد.

وكانت نور الشربيني قد تُوجت بلقب بطولة العالم في 8 نسخ سابقة أعوام 2015 و2016 و2018 و2019 و2020 و2022 و2023 و2025.

في المقابل، حققت نيكول ديفيد لقب بطولة العالم في 8 مناسبات أيضًا خلال أعوام 2005 و2006 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2014.

 

إنجاز متواصل في بطولات الناشئات

ولم تتوقف إنجازات أمينة عرفي عند بطولة العالم للكبار فقط، حيث سبق لها التتويج بـ4 ألقاب في بطولة العالم للناشئات، وكان آخرها في يوليو 2025، قبل أن تضيف لقب بطولة العالم للكبار في مايو 2026، لتؤكد أنها واحدة من أبرز المواهب التي عرفتها اللعبة في تاريخها الحديث.

أمينة عرفي الإسكواش بطولة العالم للإسكواش للكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

بالصور

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد