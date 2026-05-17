أمينة عرفي تكتب التاريخ في الإسكواش.. أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة بعد التتويج ببطولة العالم

واصلت البطلة المصرية أمينة عرفي كتابة التاريخ في لعبة الإسكواش، بعدما تُوجت بلقب بطولة العالم للإسكواش للكبار، التي أقيمت مؤخرًا في القاهرة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبات العالم.

وحققت أمينة عرفي سلسلة من الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية، بعدما أصبحت أصغر لاعبة في تاريخ اللعبة تتوج بلقب بطولة العالم للكبار، وذلك بعمر 18 عامًا فقط، في إنجاز استثنائي يعكس حجم الموهبة التي تمتلكها اللاعبة المصرية.

كما أصبحت أمينة أول لاعبة في تاريخ الإسكواش تجمع بين لقبي بطولة العالم للناشئات وبطولة العالم للكبار خلال نفس الموسم، لتؤكد هيمنتها على اللعبة في مختلف الفئات العمرية.

ومن بين الأرقام التاريخية التي حققتها أيضًا، أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للإسكواش، بعد النتائج المميزة التي حققتها خلال الموسم الحالي.

انتصارات تاريخية على هانيا الحمامي ونور الشربيني

وشهد مشوار أمينة عرفي نحو التتويج باللقب العالمي انتصارات قوية أمام أبرز نجمات اللعبة، حيث نجحت في الفوز على المصنفة الأولى عالميًا هانيا الحمامي في الدور نصف النهائي، قبل أن تتغلب على المصنفة الثانية عالميًا نور الشربيني في المباراة النهائية لتحصد اللقب التاريخي.

كما حرمت أمينة عرفي البطلة المصرية نور الشربيني من تحقيق لقبها التاسع في بطولة العالم، وهو الإنجاز الذي كان سيجعلها اللاعبة الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر التاريخ، متفوقة على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد.

وكانت نور الشربيني قد تُوجت بلقب بطولة العالم في 8 نسخ سابقة أعوام 2015 و2016 و2018 و2019 و2020 و2022 و2023 و2025.

في المقابل، حققت نيكول ديفيد لقب بطولة العالم في 8 مناسبات أيضًا خلال أعوام 2005 و2006 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2014.

إنجاز متواصل في بطولات الناشئات

ولم تتوقف إنجازات أمينة عرفي عند بطولة العالم للكبار فقط، حيث سبق لها التتويج بـ4 ألقاب في بطولة العالم للناشئات، وكان آخرها في يوليو 2025، قبل أن تضيف لقب بطولة العالم للكبار في مايو 2026، لتؤكد أنها واحدة من أبرز المواهب التي عرفتها اللعبة في تاريخها الحديث.