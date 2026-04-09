الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر فورد F-150 نايت مير 2026 في السعودية

إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد F-150 نايت مير موديل 2026 بتعديلات روش، وتنتمي F-150 نايت مير لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات فورد F-150 نايت مير موديل 2026

زودت سيارة فورد F-150 نايت مير موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق روش ويعمل علي تغير وقفة السيارة بالكامل، و تم خفض ارتفاع السيارة بمقدار 3 مم في الأمام و 5 مم في الخلف، مما يمنحها مركز ثقل منخفض جد وثبات استثنائي، وبها مساعدات (Twin-tube)، وقضبان تثبيت (Anti-roll bars)، وبها مفاصل توجيه معدلة لضمان توازن مثالي.

بالاضافة إلي ان تم استبدال في فورد F-150 نايت مير موديل 2026 الأقراص العادية بأخرى مخرمة (Slotted) لتحسين أداء الكبح تحت الضغط العالي، وبها لمسات جمالية جديدة، وشبك أمامي خاص بكلمة ROUSH، وبها إضاءة برتقالية، وثلاثة أضواء Amber مدمجة تعطي انطباع هجومي، وبها فتحات تهوية حقيقية، وشعارات Nitemare المميزة، وبها جنوط ضخمة مقاس 22 بوصه باللون الأسود تلتف حولها إطارات General Tire عريضة جداً لتوفير أقصى درجات التماسك.

ويوجد بـ سيارة فورد F-150 نايت مير موديل 2026 ، مقاعد جلدية سوداء بتطريزات وتفاصيل حمراء، وعجلة قيادة مغلفة بالجلد، وبها لمسات من ألياف الكربون الحمراء، وبها دواسات ألومنيوم رياضية، وسجاد أرضية فاخر مطرز بشعار الشركة، وبها لوحة معدنية تحمل الرقم التسلسلي للنسخ .

محرك فورد F-150 نايت مير موديل 2026

تحصل سيارة فورد F-150 نايت مير موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 700 حصان .

سعر فورد F-150 نايت مير موديل 2026

تباع سيارة فورد F-150 نايت مير موديل 2026 المعدلة في سوق السيارات السعودي بسعر 245 ألف ريال سعودي .

