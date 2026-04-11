شيفروليه كامارو 2028.. عودة مرتقبة بتصميم رباعي الأبواب| صور

تشير تقارير عالمية إلى أن شيفروليه كامارو قد تستعد للعودة مجدداً إلى خطوط الإنتاج في عام 2028، إلا أن هذه العودة تبدو مختلفة جذرياً عمّا اعتاده عشاق الطراز التاريخي.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن السيارة لن تحافظ على هيكلها الكوبيه التقليدي، بل قد تظهر لأول مرة بصيغة أكثر عملية عبر اعتماد تصميم بأربعة أبواب.

نقلت Automotive News العالمية عن مصادر مطلعة، أن مجموعة جنرال موتورز اتخذت قراراً بالمضي قدماً في تطوير جيل جديد يحمل اسم كامارو، ليكون بمثابة امتداد مباشر لطراز الجيل السابق.

وتشير المعلومات إلى أن عملية التصنيع من المتوقع أن تبدأ مع نهاية عام 2027 داخل مصنع Lansing Grand River في ولاية ميشيجان الأمريكية، وهو الموقع ذاته الذي احتضن إنتاج الأجيال السابقة من السيارة، والتي تعد أيقونة مميزة وسط عائلة شيفروليه.

ولم تصدر جنرال موتورز أي تأكيد رسمي بشأن صحة هذه المعلومات أو تفاصيل المشروع الجديد، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة بشأن الشكل النهائي للسيارة. 

تداول هذه التسريبات يعكس بوضوح وجود توجه داخلي لإعادة إحياء الاسم التاريخي ولكن ضمن رؤية مختلفة تتماشى مع التحولات الحالية في سوق السيارات.

وفي حال تأكدت هذه الخطط، فإن شيرفوليه كامارو 2028 قد تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة هذا الطراز العريق، إذ تجمع بين إرثه الرياضي المعروف وبين متطلبات حديثة، وقد يعيد هذا التوجه رسم صورة السيارة من مجرد كوبيه رياضية تقليدية إلى نموذج أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة في فئات متعددة.

وتفيد التقارير أن الجيل القادم من كامارو سيعتمد على البنية المستخدمة لطرازات كاديلاك CT4 وCT5 ، وهي في الأصل تعتمد على منصة ألفا  ذات الدفع الخلفي، وسط احتاملية لإيقاف إنتاج CT4 خلال الفترة المقبلة.

وتوفر المنصة مرونة واسعة قد تسمح بتركيب محركات متعددة تبدأ من أربع أسطوانات ذات شاحن توربيني، وصولاً إلى محركات ثمانية الاسطوانات مزودة بشاحن فائق، رغم أن الخيارات النهائية الخاصة بكامارو لم يتم حسمها بشكل رسمي حتى الآن.

