لوسيد تقدم جرافيتي 2027 الرياضية.. وهذا سعرها عالميًا

بدأت لوسيد فصلاً جديداً في مسيرتها مع انطلاق عمليات إنتاج طرازها الأحدث "جرافيتي" موديل 2027 في مصنعها المتطور بآريزونا، وينطلق هذا الطراز ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) مع الدمج بين عناصر الرفاهية والاعتمادية الكهربائية الكاملة.

محرك وأداء لوسيد جرافيتي 2027

تعتمد لوسيد جرافيتي 2027 على منظومات دفع كهربائية متطورة، إذ تمنح النسخة الأعلى أداءً قوة تصل إلى 828 حصاناً، مدعومة ببطاريات توفر مدى سير يبلغ 724 كيلومتراً في الشحنة الواحدة، وقدمت الشركة خياراً إضافياً يوازن بين القوة والعملية عبر محرك ينتج 560 حصاناً ومدى قيادة يقدر بنحو 542 كيلومتراً.

لوسيد جرافيتي 2027

تصميم وتجهيزات لوسيد جرافيتي 2027

تفرض لوسيد جرافيتي 2027 حضورها من خلال هيكل ينتمي لفئة SUV الرياضية، يتسم بخطوط انسيابية تعزز من كفاءة الأداء الهوائي، حيث تبرز في المقدمة منظومة إضاءة متكاملة بتقنية LED مدعومة بشريط ضوئي أفقي يمنح السيارة هوية بصرية حادة، إلى جانب مصابيح ضباب رأسية التصميم، كما تكتمل بجنوط رياضية ثنائية اللون تمزج بين الفضي والأسود، ومقابض أبواب مدمجة تظهر عند الاستخدام لتعزيز انسيابية الهيكل، وسقف زجاجي بانورامي.

لوسيد جرافيتي 2027

لم تكتفِ لوسيد بالتركيز على المظهر والأداء، بل أعطت اهتماماً كبيرًا للجانب التقني المرتبط بسلامة الركاب، حيث تم تجهيز السيارة بحزمة متكاملة من أنظمة المساعدة الذكية، تشمل تقنيات الرصد المتطور للنقاط العمياء ونظام الحفاظ على المسار لضمان استقرار المركبة.

لوسيد جرافيتي 2027

كما تدعم لوسيد جرافيتي 2027 وظائف الاصطفاف الذاتي ومثبت السرعة التكيفي، مع تعزيز الرؤية الشاملة عبر نظام كاميرات محيطي ثلاثي الأبعاد يوفر تغطية كاملة لكافة الزوايا، مدعوماً بوسائد هوائية متطورة موزعة داخليًا لتوفير الحماية عند الطوارئ.

لوسيد جرافيتي 2027

سعر السيارة لوسيد جرافيتي 2027 عالميًا

طرحت لوسيد جرافيتي 2027 عبر فئتين من التجهيزات، حيث تأتي فئة "تورينج" بسعر يبدأ من 79,900 دولار، بينما تأتي فئة "جراند تورينج" بسعر يبدأ من 98,900 دولار.