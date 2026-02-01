قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أسعار لوسيد إيرث 2026 في السعودية

لوسيد إيرث موديل 2026
لوسيد إيرث موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لوسيد عن طرازها الجديد لوسيد إيرث موديل 2026، وتنتمي إيرث لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

لوسيد إيرث موديل 2026

محرك لوسيد إيرث موديل 2026

تحصل سيارة لوسيد إيرث موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 114 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 839 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لوسيد إيرث موديل 2026

ويوجد بـ سيارة  لوسيد إيرث موديل 2026 بطارية اخري تساعدها علي قطع مسافة 694 كم/ساعة، وتنتج قوة 819 حصان، وعزم دوران 1200 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 270 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لوسيد إيرث موديل 2026

لوسيد إيرث موديل 2026

زودت سيارة لوسيد إيرث موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، ضاغط تكييف هواء جديد، وبها مقاعد قابلة للتعديل بـ 20 وضعية، وبها وظائف التدليك والتهوية، وبها جنوط مقاس 19 بوصه، وبها نظام تعليق متكيف لتحكم استثنائي.

سعر لوسيد إيرث موديل 2026 في السعودية

الفئة الأولي من سيارة لوسيد إيرث موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 299 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لوسيد إيرث موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 333 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لوسيد إيرث موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 503 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لوسيد إيرث موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 966 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة لوسيد في صناعة السيارات 

تأسست لوسيد موتورز  عام 2007 في كاليفورنيا باسم "أتيفا" (Atieva)، وركزت في بدايتها على تطوير البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائي، وتحولت الشركة إلى تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة عام 2016 بعد تغيير اسمها، وأطلقت أولى سياراتها السيدان "لوسيد إير" (Lucid Air) في 2021، مدعومة باستثمارات رئيسية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي. 

