تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس إس كلاس 2027 تظهر لأول مرة

مرسيدس اس كلاس موديل 2027
مرسيدس اس كلاس موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس اس كلاس موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي اس كلاس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 مرسيدس اس كلاس موديل 2027

مواصفات مرسيدس اس كلاس موديل 2027

تمتلك سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2027 الفيس ليفت العديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية على شكل النجمة الثلاثية، وبها شبك أمامي مضاء، وبها نجمة مضيئة أعلى غطاء المحرك، وبها إضاءة أرضية تعرض اسم Mercedes-Benz عند فتح الأبواب، وعجلات جديدة ذات الخمسين ضلع ومصنوعة بتقنية الضغط العالي .

 مرسيدس اس كلاس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2027 بها، شاشة هايبرسكرين عملاقة تمتد بعرض لوحة القيادة، وبها شاشة عدادات للسائق مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة وسطية مقاس 14.4 بوصه، وبها شاشة للراكب الأمامي مقاس 12.3 بوصه، وبها نظام المعلومات الترفيهية MBUX الجديد الذي يعتمد على تقنيات جوجل للذكاء الاصطناعي.

 مرسيدس اس كلاس موديل 2027

وتحتوي مرسيدس اس كلاس موديل 2027 علي، مساعد رقمي يحاول الظهور بشكل أقرب للإنسان سواء على هيئة نجمة متحركة أو شخصية رقمية باسم LittleBenz، وبها شاشات للركاب الخلفي مقاس 13.1 بوصه، وبها كاميرات تتيح إجراء مكالمات فيديو ، وبها شاحنين لاسلكيين للهواتف، وبها عجلة قيادة بهال أزرار فعلية .

محرك مرسيدس اس كلاس موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2027 علي قوتها من محرك 6سلندر سعة 3000 سي سي بجانب شاحن توربيني وسوبرتشارجر، وتنتج قوة 429 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 مرسيدس اس كلاس موديل 2027

تستمد سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2027 قوتها ايضا من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي، وتنتج قوة 530 حصان، وعزم دوران 723 نيوتن/متر، بجانب نظام كهربائي 48 فولت مع مولد بقدرة 22 حصان لاستعادة الطاقة والانزلاق مع إطفاء المحرك.

 مرسيدس اس كلاس موديل 2027

ويوجد من سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2027 نسخة هجين قابلة للشحن S580e تعتمد على محرك 6 أسطوانات، وتنتج قوة 576 حصانا، وبها بطارية سعه 22.7 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس اس كلاس موديل 2027 مرسيدس اس كلاس محرك مرسيدس اس كلاس اس كلاس موديل 2027 اس كلاس السيارات السيدان الفاخرة السيارات السيدان كلاس موديل 2027

