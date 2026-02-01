تحتاج قيادة السيارة في المدن الكبرى إلى تركيز عالٍ والتزام صارم بقواعد المرور، وذلك من أجل تجنب الازدحام والحوادث.

إرشادات لقيادة السيارة في المدن الكبرى

بالإضافة إلى أنه يجب التخطيط المسبق للمسار باستخدام التطبيقات الذكية، والالتزام بالسرعات المحددة، والحفاظ على مسافة أمان، واستخدام الإشارات بوضوح، ويجب الالتزام بهدوء الأعصاب واليقظة المستمرة لتفادي المفاجآت.

- إرشادات لقيادة السيارة في المدن الكبرى:

رسم المسار

استخدم تطبيقات الملاحة والتي من ضمنها تطبيق Google Maps لتحديد الطرق الأقل ازدحاماً ومعرفة أماكن الحوادث أو الزحام قبل التحرك.

اختيار التوقيت الذكي

يجب اختيار التوقيت الذكي قبل أو بعد وقت الذروة بـ 15 أو 20 دقيقة لتجنب الزحام الخانق.

اترك مسافة أمان

حافظ على مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك لتجنب الاصطدام عند التوقف المفاجئ.

تغيير المسار

التزم بمسارك قدر الإمكان وتجنب المناورة المتكررة بين الحارات، وعند الحاجة للتغيير استخدم الإشارات مبكراً وتحقق من النقاط العمياء.

التوقف والانطلاق

اضغط على الفرامل بسلاسة لتنبيه السائقين خلفك وللحفاظ على انسيابية المرور.

انتبه للمشاة والدراجات

كن يقظا لوجود مشاة يعبرون الطريق بشكل مفاجئ أو راكبي دراجات، خاصة عند المنعطفات والتقاطعات.

مراقبة المرايات

واصل فحص المرايات الجانبية والداخلية بانتظام لمتابعة حركة المرور حولك.

تجنب المشتتات

لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة، حتى في حالات التوقف التام في الزحام.

الهدوء والصبر

الزحام المروري يسبب التوتر وبالتالي يجب الحفاظ على هدوئك وتجنب ردود الفعل العدوانية تجاه السائقين الآخرين.

استخدام المنبه

استخدم المنبه (الكلاكس) للضرورة القصوى فقط لتنبيه الآخرين من خطر محتمل.

تأكد من سلامة السيارة

تأكد من سلامة عمل المكابح، والأضواء، ونظام التبريد، وذلك لأن التوقف المتكرر في المدن يجهد محرك السيارة.

حزام الأمان

اربط حزام الأمان دائماً، وذلك لأنه هو خط الدفاع الأول في حال وقوع حوادث للحفاظ علي سلامتك.