تكنولوجيا وسيارات

أقل من 400 ألف جنيه.. سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات مستعملة في السوق المصري
سيارات مستعملة في السوق المصري
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا بيكانتو، ورينو ميجان، وشيفروليه أوبترا، وشيفروليه لانوس، وبى واى دى F3 .

بى واى دى F3 موديل 2017

تحصل سيارة بى واى دى F3 موديل 2017 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بى واى دى F3 موديل 2017

تباع سيارة بى واى دى F3 موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه لانوس موديل 2014

تستمد سيارة شيفروليه لانوس موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2014

يبلغ سعر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أوبترا موديل 2008

تمكنت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 من قطع مسافة 288 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2008

سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو ميجان موديل 2007

تباع سيارة رينو ميجان موديل 2007 باللون الذهبي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 175 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو ميجان موديل 2007

تأتى سيارة رينو ميجان موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

كيا بيكانتو موديل 2017

تنقل قوة سيارة كيا بيكانتو موديل 2017 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 800 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2017

تتوافر سيارة كيا بيكانتو موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة كيا بيكانتو رينو ميجان شيفروليه أوبترا شيفروليه لانوس كيا بيكانتو موديل 2017

