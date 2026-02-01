قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم
الأعلى للإعلام يقرر الحجب النهائي لمواقع ومنصات تشجع المساكنة بين الشباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عبدالرحمن حماقي: «محمد محمود» قدّم شخصية الأب بمسلسل «بيت بابا» بعمق وتنوع واضحين | خاص

بيت بابا
بيت بابا
أحمد إبراهيم

كشف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي عن كواليس تعاونه مع الفنان محمد محمود أثناء تصوير مسلسل “بيت بابا” الذى يُعرض حاليًا. 

وقال محمد محمود فى تصريح خاص لـ «صدى البلد»: محمد محمود فنان كبير وصاحب خبرة طويلة، وقدم شخصية الأب بعمق وتنوع واضحين، ونجح في التعبير عن الصراع الداخلي بين رغبته في فرض السيطرة كأب، وحاجته الى الاحتواء والتفاهم، وهو ما منح الشخصية بُعدًا إنسانيًا مؤثرًا.

تفاصيل مسلسل بيت بابا 

“بيت بابا”، عمل كوميدي اجتماعي جماعي، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك، إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية تحمل مزيجًا من الكوميديا والبعد الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال. 

ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ.

مسلسل بيت بابا محمد محمود الفنان محمد محمود محمد عبد الرحمن حماقي المخرج محمد عبد الرحمن حماقي

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

صورة أرشيفية

معاريف: مناورة حزام الأمن البحري تكشف ثقل القدرات البحرية الإيرانية

شبكة "بريكس": تعاون استراتيجي بين الصين وإندونيسيا لاستعادة النظم البيئية البحرية

شبكة "بريكس": تعاون استراتيجي بين الصين وإندونيسيا لاستعادة النظم البيئية البحرية

لبنان

طائرة إسرائيلية مسيرة تهاجم قرية في جنوب لبنان

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

