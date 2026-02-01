محمد عبدالرحمن حماقي: «محمد محمود» قدّم شخصية الأب بمسلسل «بيت بابا» بعمق وتنوع واضحين | خاص

كشف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي عن كواليس تعاونه مع الفنان محمد محمود أثناء تصوير مسلسل “بيت بابا” الذى يُعرض حاليًا.

وقال محمد محمود فى تصريح خاص لـ «صدى البلد»: محمد محمود فنان كبير وصاحب خبرة طويلة، وقدم شخصية الأب بعمق وتنوع واضحين، ونجح في التعبير عن الصراع الداخلي بين رغبته في فرض السيطرة كأب، وحاجته الى الاحتواء والتفاهم، وهو ما منح الشخصية بُعدًا إنسانيًا مؤثرًا.

تفاصيل مسلسل بيت بابا

“بيت بابا”، عمل كوميدي اجتماعي جماعي، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك، إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية تحمل مزيجًا من الكوميديا والبعد الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال.

ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ.