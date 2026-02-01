احتفالية لتسليم جائزة الدكتور علي السمان رائد حوار الأديان والثقافات

ينظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة حفلًا كبيرًا لتسليم جائزة الدكتور علي السمان، رائد حوار الأديان والثقافات، ويقام الحفل في دورته الثانية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

يحضر الحفل كبار الشخصيات العامة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب، وكبار أئمة الأزهر، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

أهداف الجائزة وإرث الدكتور علي السمان

تُمنح الجائزة لأفضل ثلاثة أعمال كتابية (مقالات – تحقيقات – بحوث) أو فنية أو مبادرات اجتماعية، تُرسّخ للمواطنة، والتنوع، والحوار، والتعاون بين الأديان والثقافات، وبناء السلام والحوار بينها، بما يخلّد إرث الراحل الدكتور علي السمان، الذي كرّس حياته للعمل على تحقيق هذه الأهداف والتصدي للتطرف والإرهاب، وكان رائدًا عالميًا لهذا الحوار.

يقام الاحتفال في ذكرى توقيع اتفاقية الحوار بين الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية والأزهر الشريف يوم 30 يناير 2002.

مسيرة حافلة ومناصب دولية رفيعة

تولى الدكتور علي السمان العديد من المناصب القيادية والاستشارية الرفيعة في مصر وأوروبا، من بينها رئاسة الرابطة الدولية للحوار بين الثقافات والأديان وتعليم السلام، وتقديرًا لدوره وإنجازاته في هذا المجال مُنح وسام رتبة ضابط لجوقة الشرف الوطنية الفرنسية، كما شغل منصب مستشار الرئيس أنور السادات للإعلام الخارجي، ومستشار الإمام الأكبر للأزهر الشريف للحوار بين الأديان.

وقد أفضت جهوده الدؤوبة إلى إبرام اتفاقيات تاريخية للحوار والتعاون بين الأزهر الشريف والفاتيكان عام 1998، وبين الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية عام 2002، وإلى التمهيد لإصدار وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وفكرية

تم تشكيل لجنة التحكيم من كبار الشخصيات العامة، وتضم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جمعية مصر الخير، والدكتور مصطفى الفقي المفكر والدبلوماسي والرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، والدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا الرئيس الشرفي للأسقفية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، بالإضافة إلى زوجة الدكتور علي السمان السيدة "بريجيت"، والكاتب الصحفي عبدالوهاب السمان، والإعلامي علي السمان.