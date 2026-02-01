رئيس النواب: مجلس الدولة حصن القضاء الشامخ وشريك أساسي في خدمة الوطن

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة –اليوم- المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، يرافقه وفد رفيع المستوى من قضاة مجلس الدولة، في زيارة رسمية لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

إرساء دعائم التشريع ودعم مسيرة التنمية الشاملة

في بداية اللقاء، أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، مشيداً بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس النواب في إرساء دعائم التشريع ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

من جانبه، أبدى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكداً عمق العلاقات والتعاون المثمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة؛ باعتباره أحد حصون القضاء المصري الشامخ وما يضمه من قامات وكفاءات قانونية، مؤكدا حرص سيادته على استمرار أواصر التعاون البناء بما يخدم مصلحة الوطن.