التضامن تحدد موعد أول برنامج لأداء العمرة 2026.. التفاصيل الكاملة
الرقابة المالية تصدر إطارا رقابيا متكاملا لصناديق التأمين الحكومية
وزراء خارجية 8 دول يحذرون من تصعيد إسرائيل ويطالبون بضبط النفس لضمان استقرار غزة
الكويت: تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرًا للخارجية
جنايات مستأنف الإسكندرية تؤيد حكم إعدام سفاح المعمورة
لا تعاني من أي اضطرابات نفسية.. تفاصيل جديدة بقضية مقـ.ـتل هدى شعراوي
خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أول اجتماع لإدارة النواب.. شعراوي يشدد على الانضباط ومتابعة شكاوى المواطنين

فريدة محمد

افتتح اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية الاجتماع بمجلس النواب، مرحباً بأعضاء اللجنة في أول اجتماع لها، وأكد أن اللجنة تجتمع اليوم لمناقشة خطة عملها في دور الانعقاد الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، رئيس اللجنة، أول اجتماعاتها في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

 خطة العمل تضم كل القوانين التي تخص الإدارة المحلية

و لفت  رئيس اللجنة، إلى أن خطة العمل تضم كل القوانين التي تخص الإدارة المحلية، وستهتم بمناقشة كل الأمور التي تمس وتهم المواطن، وتابع: بعد مناقشة واعتماد خطة عمل اللجنة سنعمل على ترتيب الأولويات خاصة الموضوعات والقضايا التي تخص الناس ستكون أولوية.

و اكد  رئيس اللجنة إلى أهمية تفاعل النواب مع مشكلات المواطنين ومتابعتها ليتم إيجاد حلول لها، وضرب مثالا بالنائب أحمد عبد المعبود، أمين سر اللجنة، حيث كان هناك حريق في منشية ناصر، ونزل أمين سر اللجنة وتابع الموضوع على أرض الواقع وتحدث مع المواطنين واستمع إليهم، واللجنة ستتابع الموضوع وتعرضه على أعضاء اللجنة.


و طالب  رئيس لجنة الإدارة المحلية النواب أعضاء اللجنة بالالتزام بنظام الجلسات، وقال: من يريد من أى طلب من المسئول يقدمها من خلال اللجنة وسيتم متابعتها لتنفيذها، كما طلب من الأعضاء الالتزام بالمواعيد الخاصة بالاجتماعات، وعدم الحديث في التليفون خلال الاجتماعات، لافتاً إلى أن الحديث في التليفون لا يكون خلال الاجتماع.

وطلب من النواب أعضاء اللجنة تقديم أولويات اللجنة من مشروعات القوانين والموضوعات مكتوبة ليتم تجميعها وترتيبها ووضعها في خطة العمل.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

مبابي

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

شوبير

شوبير: مروان عثمان جديد على الأجواء الإفريقية ويحتاج وقتًا للتأقلم

الزمالك

التشكيل المتوقع لـ المصري أمام الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

