أول اجتماع لإدارة النواب.. شعراوي يشدد على الانضباط ومتابعة شكاوى المواطنين

افتتح اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية الاجتماع بمجلس النواب، مرحباً بأعضاء اللجنة في أول اجتماع لها، وأكد أن اللجنة تجتمع اليوم لمناقشة خطة عملها في دور الانعقاد الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، رئيس اللجنة، أول اجتماعاتها في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

خطة العمل تضم كل القوانين التي تخص الإدارة المحلية

و لفت رئيس اللجنة، إلى أن خطة العمل تضم كل القوانين التي تخص الإدارة المحلية، وستهتم بمناقشة كل الأمور التي تمس وتهم المواطن، وتابع: بعد مناقشة واعتماد خطة عمل اللجنة سنعمل على ترتيب الأولويات خاصة الموضوعات والقضايا التي تخص الناس ستكون أولوية.

و اكد رئيس اللجنة إلى أهمية تفاعل النواب مع مشكلات المواطنين ومتابعتها ليتم إيجاد حلول لها، وضرب مثالا بالنائب أحمد عبد المعبود، أمين سر اللجنة، حيث كان هناك حريق في منشية ناصر، ونزل أمين سر اللجنة وتابع الموضوع على أرض الواقع وتحدث مع المواطنين واستمع إليهم، واللجنة ستتابع الموضوع وتعرضه على أعضاء اللجنة.



و طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية النواب أعضاء اللجنة بالالتزام بنظام الجلسات، وقال: من يريد من أى طلب من المسئول يقدمها من خلال اللجنة وسيتم متابعتها لتنفيذها، كما طلب من الأعضاء الالتزام بالمواعيد الخاصة بالاجتماعات، وعدم الحديث في التليفون خلال الاجتماعات، لافتاً إلى أن الحديث في التليفون لا يكون خلال الاجتماع.

وطلب من النواب أعضاء اللجنة تقديم أولويات اللجنة من مشروعات القوانين والموضوعات مكتوبة ليتم تجميعها وترتيبها ووضعها في خطة العمل.