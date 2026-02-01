وزير الشئون النيابية: أعاني مع أولادي من إدمان الألعاب الرقمية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن الحكومة مع كل إجراء يحمي أبنائنا لمواجهة التعفن الدماغي الناتج عن استخدام الاطفال للمحمول ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة المشكلات التي يواجهها الاطفال من مخاطر المحمول واستخدام التكنولوجيا: "انا من مؤيدي تقييد حظر الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن ال 16 عاما".

وأضاف الوزير محمود فوزي: أتحدث الآن ليس كوزير، إنما أتحدث كأب أعاني مع أولادي من إدمان الألعاب الرقمية، التي تؤدي لدى بعض الأطفال والشباب لمخاطر سلوكية والعزلة الاجتماعية والبُعد عن الأسرة وضعف مهارات التواصل، واستخدام التنمر في حديثهم، وطبعًا ضعف المستوى الدراسي، ومقاومة ورفض القراءة.

وتساءل وزير المجالس النيابية قائلا : هل الألعاب الإليكترونية كلها شر مطلق ، وهل هناك ألعاب تؤدي لتنمية الذكاء والذاكرة لكن تحت إشراف الأسرة.

كما تساءل عن كيفية حماية الأولاد من خلال تحديد مواعيد للاستخدام وتحديد المواقع والألعاب المناسبة ومنع اللعب قبل النوم بساعتين، ومنع استخدام الموبايل في المدرسة وزيادة مساحة الحوار مع الأطفال.

وشدد وزير المجالس النيابية على تدخل رئيس الجمهورية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال حديثه عن ظاهرة الإدمان الرقمي للنشء والشباب .